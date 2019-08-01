回顧 《阿波羅11號》及未來太空競賽趨勢

2019年7月21日是美國阿波羅11號(Apollo 11)成功登陸月球50週年紀念日。阿波羅11號的成功實現了美國總統約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）在1961年5月25日的演說中，聲稱美國會在1970年以前「把一個宇航員送到月球上並把他安全帶回來」的目標。

回顧

●盛況空前－－當年阿波羅11號的發射現場吸引了超過100萬的人群，全世界觀看發射現場直播的觀眾人數也達到了創記錄的6億人。尼克森總統(Richard Nixon)在白宮橢圓形辦公室裡觀看了現場直播。

● 領袖祝賀信函送月球－ －NASA於當年7月13日發佈新聞稿，有72位國家領袖領袖的祝賀信函，被保存在一枚磁碟中，由阿波羅十一號送上月球。其中包括已故中華民國總統蔣介石。

●第一個吃的食品是聖餐－－三位執行此任務的宇航員分別為指令長阿姆斯特（Neil Armstrong）、指令艙駕駛員邁克爾·科林斯（Michael Collins）以及登月艙駕駛員巴茲·奧爾德林（Buzz Aldrin）。作為共濟會的成員的奧爾德林在月球上進行了聖餐禮，使人類在月球上第一個吃的食品是聖餐。奧爾德林將他所進行的聖餐禮保密，甚至都沒有告訴他的妻子，因為阿波羅8號宇航員在月球軌道中念的《創世記》，使航空航天局被無神論者起訴。

●7月23日，在降落地球前夜，三名宇航員進行了一次電視直播。宇航員們表示這不僅僅只是三個人去月球完成一次任務，也不僅僅是一個政府和產業團隊的努力，也不僅僅是一個國家的努力。我們感覺這像徵了人類對未知世界探索的求知欲…。這次飛行的責任是歷史付與的、是科學先驅們付與的責任、是美國人民的意志付與的。我們感謝建造、設計、實驗了飛船並為之付出努力與發揮才智的所有美國人，我們特別感激他們。願上帝保佑所有收聽收看我們直播的人，這裡是阿波羅11號，晚安。

●阿波羅11號在降落的時候只剩下20秒的引擎燃料。

●宇航員們於7月24日返回地球，並受到了英雄般的歡迎。尼克松總統親自登上了回收船歡迎宇航員返回地球。為避免從月球帶回未知病原體，阿波羅11號的乘員在返回地球後被隔離，在被關了3週之後在宇航員們並沒有任何事情。1969年8月13日，宇航員們離開了隔離區並接受美國民眾的歡呼，同一天在紐約、芝加哥和洛杉磯都進行了為他們慶祝的遊行。

●當晚在洛杉磯為阿波羅11號成員舉行了國宴慶典，出席的有國會議員、44位州長、首席大法官和83個國家的大使。總統尼克松和副總統向每位宇航員頒發了總統自由勛章。

●慶典只是一個長達45天的名為《一大步》巡遊的開始，在這次巡遊中宇航員們去了25個國家，期間還拜訪了許多著名人物包括伊麗莎白二世女皇。許多國家為慶祝第一次載人登月都發行了紀念郵票或紀念幣。

未來太空競賽趨勢

■美國將重返月球

白宮和NASA本年5月13日宣佈要在2020財年申請為該局再追加16億美元經費，以作為2024年載人登月所需的「首付」。川普發推特稱，新增經費將用於支持重返月球和後續的火星任務。他寫道：「在我的這屆政府之下，我們正在讓NASA重新走向偉大，並要重返月球，而後前往火星。我正在修訂我的預算，將再多要16億美元，以使我們能大張旗鼓地重回太空。」

NASA隨後很快發佈了其預算修正案概要，要求新撥近19億美元來研製月球著陸器以及加快「航天發射系統－－SLS」火箭和「獵戶座」飛船研製工作。這些經費還將用於開展探測技術研發和其它月球科學探測任務。與此同時，月球「門戶」項目經費將會縮減3.21億美元。這也反映了NASA為保障2024年登月而只建一座「最簡版門戶」的思路。

2024年的載人登月任務將被命名為「阿蒂米斯－Artemis」。阿蒂米斯是希腊神話中的月亮女神，也是太陽神阿波羅的孿生姐姐。

■NASA要從月球開採稀土

美中貿易戰暫時休兵，但外界對中國要拿稀土做武器，對應美國下一步的關稅戰疑慮從沒斷過。美國太空總署(NASA)幫川普政府想出奇招，要從月球表面開採稀土，預期本世紀就可能達成目標。不過，NASA面臨預算不足難題，希望能夠找到有錢的商業夥伴降低成本，確保新登月計劃能順利達標。

美國高達8成以上的稀土來自中國，稀土廣泛用在包括手機、電動汽車電池、軍用設備等產品。美國要找到中國以外的稀土替代來源國十分困難，因此現在把目標放在礦物資源豐富的月球上。

科學家證實，月球表面除了白金、稀土礦物，還有矽，這是半導體主要原料，鈦、鋁含量也很豐富。

■民間企業都投入探索太空競賽

美國、中國和許多民間企業都投入探索太空競賽，探索月球乃至在火星開發天然資源，甚至外星殖民地的可能性。

亞馬遜創辦人貝佐斯（ Jeff Bezos）宣稱他正在研發可登陸月球的太空船，億萬富翁Elon Musk和Richard Branson也都準備推出發射衛星或載送太空人至太空的業務。

■中國追美趕俄

50年前人類首度登月時，中國在太空競賽中幾乎沒有分量，隨中國壯大、富強，中國的太空探索進度正快速追趕美國，預期2020年將開始探索火星、設立永久太空站，2030年讓中國太空人登上月球。在中國奮力追趕下，以往太空競賽中居領先地位的俄羅斯表現相對黯淡許多，要能夠重居領導地位將非常困難。

中國沒有官方太空探索計劃預算，但外界估算2019年預算約58億美元，這僅是美國太空總署(NASA)2020年預算226億美元的1/4，不過中國發展企圖心可不會因為預算較小而縮減。在中國的「十三五」計劃中，太空探索計劃是首要研發計畫，尤其是深度太空探險。

鑑於美國、俄羅斯同在太空競賽中會有戒心，中國最新的太空計劃研發夥伴是巴基斯坦，雙方已經簽屬協議要興建衛星、實驗室，希望進一步落實月球、太空站、火星計劃。中國不僅官方投入太空研發，包括OneSpace等60家民間家企業也積極參與，OneSpace在2018年成為第一家成功發射火箭的民間企業，該公司僅營運3年，還屬於新創企業。

■亞洲國家積極參與競賽

不僅中國積極參與太空競賽，日本、印度也各自發揮其研發實力探索太空。日本宇宙航空研究開發機構表示，日本的隼鳥2號小行星探測器日前在一顆遙遠的小行星「龍宮」著陸，這趟任務是在蒐集相關樣本，以協助科學家瞭解太陽系演化歷史。

■印度雄心勃勃

正值美國阿波羅11號完成人類首次登月壯舉滿50週年，全球第五大經濟體印度雄心勃勃，準備發射月船2號太空船，挑戰第四個成功登陸月球的國家。

但計劃趕不上變化，就在發射倒數56分鐘因技術問題緊急喊卡，印度太空研究院（ISRO）宣稱，「地面人員發現運載火箭出現技術問題，為求謹慎和安全起見，因此發射任務緊急喊停，重新發射時間經確定後將會盡快對外宣佈。」

按照印度的規劃，月球太空計劃接下來的目標還包括在太空軌道上設一個太空站，最終完成人類登陸月球的成就。

■俄羅斯退居競爭角色

在太空競賽中，把亞洲各國拋在腦後，甚至一度居領先地位的俄羅斯，現在卻沒有讓人驚艷的表現。根據《華爾街日報》報導，俄羅斯太空產業近年來發生腐敗、缺乏專業知識，以及多起機件故障的醜聞，都讓觀察家認為，俄羅斯太空產業危機更深了。俄羅斯太空政策與防務專家魯辛表示，很難想像俄羅斯將再次成為太空探索的領導者。

俄羅斯近年因為入侵烏克蘭、敘利亞衝突，以及控制2016年美國總統大選等問題，與美國關係緊張，不過還是仍維持在太空領域的合作關係。美國依賴租用從哈薩克的火箭發射場發射俄羅斯聯盟號火箭，把太空人送上國際太空站。

俄羅斯太空研究人士指出，俄羅斯太空計劃顯然不再與美國NASA有明顯競爭目標，俄羅斯政界人士有時會使用，美國人乘坐我們的發動機，乘坐我們的船隻作為內部宣傳，用意僅是在增強俄羅斯的自豪感。他強調，競爭已經不像蘇聯時期一樣那麼重要。