美國2019各州銷售稅

在美國買東西，一定要有消費稅另計的概念。商品的標價都不是最後付錢的價格，而是還得加上另外課徵的消費稅。所以在美國買東西，不僅得睜大眼睛看清楚標籤上的賣價，更得動用腦袋磨練一下 從沒存在過的 心算能力。欲查找美國各州各地的消費稅，可瀏覽http://www.taxrates.com/calculator/網站。

消費稅

美國各地的消費稅由兩個部分組成：州消費稅 (State Sales Tax) + 地方消費稅(Local Sales Tax, City & County) = 綜合消費稅 (Combined Sales Tax)。州消費稅由州政府制定為固定，而地方消費稅則由各縣＆市政府制定，也就是說，同一州的兩個城市可能會有不同的消費稅。

大家去超市買菜時都曾經發現過，怎麼有些東西收稅、有些東西不算稅，總有總金額不知道到底怎麼算出來的情形。原因就在這：有些商品項目不課稅，各州、各郡市的規定都不同。

其實不存在「美國的消費稅－Sales Tax」這個東西。消費稅由各州及地方政府制定和徵收，跟聯邦政府沒有關係。

免稅州

我們通常說的五個「免稅州」，就是指他們的州政府不徵收消費稅，這五個州分別是東部的德拉瓦州Delaware, 新罕布夏州 New Hampshire，西部的蒙大拿州 Montana, 我們的鄰州俄勒岡州 Oregon。北部遙遠的阿拉斯加州 Alaska。阿拉斯加雖然州政府沒有銷售稅，但郡，市一級地方政府會徵稅，因此並非真正意義上的「免稅州」。此外，不同的商品稅率不一樣，同一個州不同郡/市的稅率也不一定相同。要注意的是，消費稅經常有漲跌變動。

雖然免稅州有5個，但德拉瓦州不是觀光勝地；蒙大拿州很少人會去，就算去也是去國家公園和風景區享受大自然而非購物；新罕布夏州也不是旅遊景點。阿拉斯加兩座觀光大城雖免稅，但通常去阿拉斯加都是為了極光和冰川健行。

俄勒岡州徹頭徹尾為0%消費稅，不只有免稅這項利多，更有風景一絕的好山好水，大城波特蘭近年來又把觀光產業發展得有聲有色，逞地利之便吸引了華盛頓州，甚至遠至加拿大溫哥華的居民也願意南下採買兼觀光。

免稅日

雖然免稅州只有少少幾個，但有不少州每年會擇日舉行「免稅日－－Tax Holiday」或「免稅週末」活動，規定部分類別商品免稅，常見的項目為學習用品、書、電腦與周邊、衣服鞋子、節能產品，而像Mississippi 是武器彈藥打獵裝備免稅， Louisiana 與 Alabama 則是颱風補給裝備免稅。這些免稅日大多落在7月底到8月初的時候，主要是針對返校日所做出的優惠。

差異現象

身為聯邦國家，美國各州有不同法律也有不同稅收制度，造成了幾家歡樂幾家愁的景況。有些人因為高額消費稅叫苦連天時，有些人卻是咧嘴笑著左提一袋右提一包的瘋狂血拚。這樣的差異也造成了幾個現象：

1. 免稅州是許多海淘代購商的所在地，並設有倉庫。

2. 購買高單價商品時寧願開長途或搭飛機到免稅州還比較划得來，反正還可以順便觀光。

一般不用收稅的項目

1). 農產品免稅 (如麵粉、糖、蔬果、奶蛋、糖、牛奶)，大多數州都適用。部份州還是要收稅，但稅率減免，如伊利諾州（Illinois）徵收1%、田納西州(Tennessee)徵收5.5%。

2). 與政府的商業行為

3). 處方藥和特定醫療器材，多數州都免稅，少數如伊利諾州、路易斯安那州(Louisiana State)等需收稅。

4 ) .用糧食券買的東西。