金郡10個巴士轉乘停車場 將從今秋開始收月費

（本報訊）近日，金郡議會以5-3的投票結果，通過巴士轉乘停車場收費計劃。根據計劃，金郡最為繁忙的10個停車場將從今秋開始，由原本的免費使用，改為對半數車位收取月費。在每週一至週五早4點至晚10點使用轉乘停車場的駕駛人，月費價格從60至120美元不等。

即將開始收費的10個停車場分別為：北門（Northgate Transit Center），月費$120；極光村（Aurora Village Transit Center）、熊溪公園（Bear Creek Park & Ride）、巴瑟爾（Bothell Park & Ride）、肯摩爾（Kenmore Park & Ride）、雷德蒙德（Redmond Park & Ride）、南柯克蘭（South Kirkland Park & Ride）及塔奇拉（Tukwila Park & Ride）月費均為$90；伊薩誇高地（Issaquah Highlands Park & Ride）及岸線（Shoreline Park & Ride）兩個轉乘車場月費為$60。

此10個停車場將採取一半車位按月收費，另外一半免費開放政策，免費停放車位先到先得，這也就意味著許多想要免費停車的民眾需要更早出門，以提前到達停車場。

金郡議會估算，在新的收費制度實施後，每年將為金郡帶來額外120萬美元的收入。