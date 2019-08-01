私人開口向陌生大眾伸手要錢的行為確是越來越隨意了。因涉及謀殺案曾被拘留在意大利而聞名全球的西雅圖人阿曼達．諾克斯，週前公開求助，請樂捐者給她送錢，好讓她與未婚夫舉辦一個好婚禮來招待家人朋友。

自己結婚找大眾給她買單，不曉得她是腦袋進水還是自信自大。結果網民留言破口大罵，請她不要擾民。今日很多人都不事生產不務正業，但卻要不勞而獲，歪思亂想如何騙取免費利益，更利用社會大眾的善心來為自己求好處。

阿曼達．諾克斯的意大利事故令她成名。但她發生的事基本上祗與自己的行為相關，美國人民沒有負她，她也沒有為社會作出任何無私貢獻。她求捐助並不是生活困難，祗是錢不夠用，結果想來公然行乞走捷徑，實在可恥；給她捐錢祗是助長歪風。她真想求助倒不如向某些商業機構求贊助或做真人秀，鬧得紅火招來高收視率自會金錢滾滾來，何須要沾污自己人格欺騙大眾善心。

社會上真正需要幫助的人與事都數不勝數。拜網絡發展所賜，利用社交媒體或線上捐款成了時尚，目前基本上很多慈善組織或公用事業都設有線上捐助。廣納社會資源及方便捐款者，省力湊效；達到一方有難，八方支援的互助精神。捐款頓時成為一按鍵就辦妥的舉手之勞。

這種便捷捐錢模式卻漸被不良份子如目混珠，仿造以假亂真的捐款平台，捐款數目大小通吃。令做好心幫助他人者也要格外留神，以免誤用資源幫錯人。