99隧道收費時代即將到來 今秋開始高峰時間單程收取$2.25

（本報訊）日前，華州交通署就99公路隧道收費問題公佈了新消息，稱將從今秋開始收取過路費，早晚高峰時間段單程將收取$2.25，週末收費為單次$1。

新隧道自今年2月投入使用以來，一直傳出即將開始收費的消息，但至今尚未正式實施。其原因並不是因為政府想要為民眾提供便利，而是由於其委託的管理公司ETAN一直都沒有完成對收費系統的完善工作，導致政府每月損失100萬美元的通行費收入。

文件資料顯示，ETAN自接手項目以來，一再推遲對後台處理系統的測試日期，先從最早計劃的2018年12月1日改為今年2月15日，再推遲至5月17日，最後又改為6月22日。持續變更使得交通署對ETAN的工作失去信心，對其開出93萬美元的罰款，但仍保留該公司的承包權。ETAN稱將投入1,600萬美元，打造全新的收費系統，但真正完成日期尚無人可以確定。

華州交通署宣佈將使用現有收費系統對隧道進行收費，直到新系統正式投入使用。相關部門官員表示，華州其他收費路段均使用相同收費系統，對於99隧道的收費規則及執行方法也區別甚微。交通署稱，雖然ETAN的新系統將為駕駛人帶來更好的體驗，但在2020年前或將無法使用。

雖然具體開始收費日期尚未確定，但交通署表示將從今秋開始正式執行。