Capital One個資遭駭 女駭客落網 華裔房東藏槍被捕

（本報訊）7月29日，美國第7大商業銀行「第一資本金融公司」（Capital One）宣佈，由於外部科技工作人員未經公司授權，訪問了其信用卡客戶的部分個人資料，造成大約1億美國人和600萬加拿大人的個人信息失竊，但銀行方面認為這些信息不太可能用於欺詐。

33歲的女性嫌疑人佩奇·湯普森（Paige Thompson）在其西雅圖住所被捕，隨後受到「計算機欺詐和濫用」一項罪名指控。或將面臨最高5年徒刑與25萬美元的罰款。

同時，與其同住的房東兼室友，66歲華裔男子Park Quan因藏有20餘把槍支一同被捕，若非法藏槍罪名成立，將面臨最高10年監禁及25萬美元罰款。

警方能迅速鎖定目標主要由於湯普森曾在社交網絡吹噓自己「駭」入第一資本的經歷，因而被聯邦調查局（FBI）盯上。據悉，她曾為亞馬遜前僱員，是一名易性者，且患有抑鬱症。當局提醒民眾，即便不是第一資產用戶也需要小心，因為嫌犯可能同時攻擊了其他目標。

Equifax曾在2017年遭遇駭客攻擊，1.43億美國用戶的個人重要信息數據遭遇洩露危機。如今，Equifax數據洩露事件剛解決，第一資產便再次爆出相同類型事件，令北美民眾擔憂身份信息安全性。

第一資本發表聲明稱，19日發現系統基礎架構的「配置漏洞」。大部分失竊數據是個人和小企業用戶2005年至今年初申請信用卡時所提供信息，包括姓名、地址、電話號碼、出生日期等身份信息以及個人收入、信用評分和部分轉賬記錄等金融數據。

第一資本說，大約14萬美國人的社會安全號碼以及與之關聯的8萬信用卡用戶的銀行賬號被盜。另有大約600萬加拿大用戶受影響，其中100萬人的社會保險號外洩。這家主營信用卡業務的銀行強調，信用卡賬號、登錄憑證以及超過99%的社會安全號碼沒有外洩。