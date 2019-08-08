中國宣佈暫停採購美國農產品 貿易緊張恐升高

（本報訊）回應美國將於9月1日起，對另外3,000億美元中國輸美產品加徵10%關稅，新華社發佈訊息稱，美國此舉已嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中國國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業也已暫停採購美國農產品。

美國總統川普1日宣佈，9月1日起再對3,000億美元中國輸美商品加徵關稅。對於這項突如其來的動作，川普給出的其中一項理由是，中國未履行大量購買美農產品的承諾。

對此，中國國家發展改革委秘書長叢亮5日接受央視採訪時予以駁斥。叢亮表示，中國正在繼續落實此前已簽協議的自美大豆進口。自中美元首6月底大阪會晤後至7月底，已有227萬噸美國大豆新裝船運往中國，預計8月還會有200萬噸大豆裝船，雙方企業已簽協議的1,400萬噸大豆中將僅剩30萬噸9月待裝船。

叢亮進一步指出， 截至8 月2 日晚，中國向買國採購已成交大豆13萬噸、高粱12萬噸、乾草7.5萬噸、小麥6萬噸、豬肉及製品4萬噸、棉花2.5萬噸、乳製品0.57萬噸、加工水果0.45萬噸、新鮮水果0.04萬噸。這些成交的農產品，均由中方企業向中國國務院關稅稅則委員會申請排除進口加徵關稅。

不過6日零時許，新華社即發出一則報導稱，「從國家發展改革委、商務部相關方面獲悉，由於日前美方宣稱擬對3,000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。」

中國宣佈暫停採購美國農產品，恐使兩國經貿關係緊張情勢進一步升高。報導同時表示，「中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。」