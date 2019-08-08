亞馬遜股價創連跌紀錄 貝佐斯拋售價值近$30億股票

（本報訊） 亞馬遜（Amazon）創始人兼CEO貝佐斯（Jeff Bezos）在過去一周內出售了價值近30億美元的亞馬遜股票，正值該股遭受13年來最長連跌紀錄之際。

根據亞馬遜5日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，貝佐斯於8月2日出售了超過51.7萬股股票，價值約10億美元，上週較早時，他還出售了超過96.8萬股股票，價值約18.4億美元。

亞馬遜股價5日再度大跌，成為其連續第8個交易日下跌，是自2006年7月以來最長連跌紀錄。在此期間，該公司股價累計下跌逾12%，市值蒸發逾1,200億美元，目前為8,730億美元左右。 不過這並未動搖貝佐斯的全球首富地位，儘管他的淨身價今年迄今損失近150億美元，但仍以1,100億美元高居榜首。

貝佐斯此前曾表示，他每年會出售約10億美元的亞馬遜股票，以資助他的太空探險公司藍色起源（Blue Origin）。他在去年接受采訪時表示：「想要部署這麼多財務資源，我唯一能想到的途徑就是將我的亞馬遜收益轉換到太空旅行方面。」

他沒有解釋自己為何加速出售亞馬遜股票，但貝索斯也在為Day One Fund部署資金。這個2018年·宣佈的基金旨在為無家可歸的家庭提供幫助，並創建更多幼兒園。

文件顯示，貝索斯以每股約1,850美元的價格在兩次交易中出售逾53萬股亞馬遜股票。他仍然擁有超過5,700萬股亞馬遜股票，約佔該公司總股本的12％。