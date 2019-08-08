德州沃爾瑪槍擊案死亡人數增至22人

（本報訊）德克薩斯州埃爾帕索（El Paso）市一個商業購物中心(沃爾瑪)8月3日發生槍擊案，目前造成22人遇難，26人受傷。行凶男子被警方抓獲，懷疑是種族仇恨殺戮。

德州警方週一（5日）稱，上週六（3日）埃爾帕索槍擊案的死亡人數已增加至22人，有兩名傷者送醫後醫治無效死亡。

該市醫療中心CEO大衛•施普說，一名病人於週日晚去世，另一名病人於週一早上去世。

事發於上週六早10點39分，一名白人槍手在擠滿顧客的沃爾瑪超市內開槍，購物者中有不少是在開學促銷中陪同孩子來購物的父母。當局稱，傷者的年齡從2歲到82歲不等。

警方尚未公佈最新兩名遇害者的姓名，他們宣佈該消息之時，埃爾帕索郡驗屍官剛剛將最後一具受害者屍體從沃爾瑪內移走。德州埃爾帕索槍案已成為美國歷史上第7大槍案。

法庭記錄顯示，當局認定行凶男子為21歲的帕特里克•克魯西烏斯（Patrick Crusius），他被控犯有謀殺罪。聯邦當局目前還在考慮是否指控克魯西烏斯仇恨罪行和聯邦持有武器罪。

根據校方的說法，克魯西烏斯於2016年高中畢業，2017年秋季入讀科林學院，他在2019年春季之前一直在該校就讀。

目前當地警方正在濫殺的原因展開調查。當地警署負責人艾倫Greg-Allen向媒體表示，犯罪動機可能是種族仇恨。一份據稱是兇手發的帖子在網上流傳，這個帖子譴責拉美人入侵德州，內容充滿種族主義、反移民色彩。並提到今年3月發生在新西蘭清真寺殺戮51人的事件。

警方稱，克魯西烏斯從他達拉斯的家中驅車600多英里趕到埃爾帕索，力求殺死盡可能多的墨西哥人。據悉，22名遇難者中至少有7人是墨西哥國籍，另外還有9名墨西哥人受傷。