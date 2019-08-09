美國日前在十三小時內又再發生兩宗轟動社會的開槍射殺案，導致二十九人罹難五十多人受傷，死傷者家人朋友猝然失去親人，瞬間要面對喪親之痛與徬徨，情感失落，絕非旁人三言兩語能開解。事件報導時中提到服務犬馬上被安排到醫院工作，發揮無言卻湊效的慰問，此時無聲勝有聲，成功開解部份傷者，為受害人家眷解悶減壓。

由於美國人特別喜愛四腳動物，視犬隻不光是動物而是至親。經過訓練的工作犬更能善解人意，故此牠們容易被接受，在某一些情況下，與犬隻相伴可以摒除了不信任的問題，較諸面對輔導員更能令病患愉悅。

工作犬由早期的等閒⻆色，漸漸變成照顧病患情緒、廣受到病患歡迎的竉兒。西雅圖瑞典醫院正是好見證，最近宣佈僱用第一頭犬隻，成為正式僱員，負責照顧病患心靈健康，為本地動物服務醫療界樹立榜樣。

犬隻經常被視為人類的好朋友，牠有著忠於主人與護主的特質，也因為不懂人語但卻能洞悉人心，所以更能令人類信任，安心向犬隻吐心聲講秘密，但卻不用擔心有泄秘的煩腦，不會頂嘴；不高興時可以罵兩句而無須懼怕有所得失。工作犬一般都會乖乖伴著身旁， 偶然會搖頭擺尾，樣子可愛，總較諸對著唯唯諾諾者更勝一籌。

工作犬幫助病患與家人，減輕壓力，也讓醫護人員騰出更多時間處理其他醫務工作。工作犬不言語但卻會工作，盡忠職守，是醫護界最棒的無聲白衣天使。