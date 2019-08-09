遊歷渥太華、 多倫多、千島群島 溫哥華與多倫多中餐的比較

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

我最近去了趟加拿大安大略省（Ontario）的省會多倫多（Toronto），這是我第四次到那裡，狀況令人驚訝且難以預料。事情就發生在我的航班降落在加拿大土地上的那一刻。我不僅錯過從溫哥華轉機到首都渥太華（Ottawa的航班，同時在抵達後還遺失了行李。 為了最大程度利用這次在多倫多舉行的高中團聚之旅，丈夫和我決定順道去一遊渥太華，因為我們從未去過這個首都之城。由於美金兌換加幣匯率對我們有利，我認為這是在加拿大旅行的好時機。由於溫哥華機場的過失，錯過了我們的轉機航班，令人筋疲力盡。但事後我突然意識到，或有可能情形會更糟糕。我們終於在午夜後抵達渥太華。 令人欣慰的是， 我們沒有必需要呆在溫哥華過夜等機的困境。當我們能夠處理旅行的意外狀況時，整個行程變得因曾經有過的經驗而更加牢記心頭。

城市和首都

各位能相信人們可以在渥太華議會的草坪上做瑜伽和玩耍嗎？與我們在華盛頓特區的華府相比，這兒的治安相當寬鬆。渥太華的犯罪率遠低於美國犯罪率最高的華府。

是什麼造成了兩者間這麼大的不同？沒槍。在加拿大攜帶槍支是違法的。四周沒有那麼多警察隨時待命。只要我們有兩份身份證明，就可以參觀一些政府大樓。如果各位事前沒有正確的聯繫，那麼要參觀華府政府大樓會是件相當麻煩事。

渥太華的居民比華府多20萬人。運河和渥太華河環繞該城，公園和許多藝術品林立，幾乎每個建築入口都有一個，徜徉漫步渥太華周邊區讓人十分放鬆自在。無論走到哪裡，都會注意到人種的多樣性。加拿大總理Justin Trudeau經常說多樣性是加拿大的實力。相比之下，川普總統總是經常抨擊移民，有色族裔和女性。

在渥太華，除了許多其他外語之外，還可以聽到人們說法語。加拿大是雙語國家，在許多公共場所都有法語和英語標誌。我們的導遊經常在兩種語言間作翻譯。

坐了4次遊輪

在這次旅行中，我們從未期望在一週內坐四次不同的遊輪。如果各位不想老是自己開車，那就去搭遊輪吧！

渥太華河遊輪有什麼特別之處？沿河入遊客眼簾的背景是加拿大的歷史和文化，可以從另一個角度看議會大廈。許多大使館，如法國、中國、英國、日本和美國都位於河的右岸邊。這些建築在旅遊期間令人印象深刻，還可以一睹大自然美景，包括瀑布。

我們還參加了渥太華的Rideau運河遊輪（Canal cruise）。該運河於2007年被聯合國教科文組織認定為世界遺產。建於1826年，於1832年完工。當時運河的想法有點不合理。當時加拿大人（法裔加拿大人）想要在美國入侵的情況下幫助英國人，然而工程卻是驚人的壯舉。現在，它只是增強了渥太華的風景，為運河兩岸昂貴的房屋提供了美侖美奐的水景，以及為騎自行車的人和徒步旅行者提供了長途步道。是的，後代從祖先的勞動中受益，儘管當時構建的動機挺不切實際的。

在多倫多，我以前的同學計劃要讓大家感受在Peterborough 抬起船的水閘。它是世界上最高的液壓船升降機，達65英尺高。在YouTube上觀看會發現船隻在調換水位高低的過程是多麼的有趣。一些運河的水閘是由男性和女性手動操作的，真是不尋常。

千島群島

如果千島群島（Thousand Islands）這個名字聽起來很熟悉，那是因為這個地方的名字與流行的沙拉醬同名。據信，這款沙拉醬起源於19世紀後期世界的這一地區。太遺憾了，我們沒有時間在旅行期間買一些Thousand Island 沙拉醬。

從渥太華到多倫多，我們乘坐遊輪前往 St. Lawrence 河上的千島群島，這是條開往多倫多的航線。這條河一部份屬於美國，你可以看到一條連接兩國的小型國際大橋。橋的一側飄揚著美國國旗，另一側是加拿大國旗。這條河橫穿紐約州和加拿大魁北克省（Quebec）和安大略省，之後流入五大湖（Great Lakes）和大西洋。

千島群島的特色在於許多島嶼上都有可愛的房子，有些島嶼只有10英尺到20英尺長。從遠處看，島上的房子看起來像娃娃屋。一些島嶼建起了精心製作的城堡和大廈。幾艘廢棄的船屋漂浮在河上。據船長的說法，由於氣候變化，河流每年都在上升。

一年中，人們住在這些小型避暑別墅中只有五個月。由於這些島嶼沒有電力或飲用水，冬天相當的嚴寒難耐。如果想要用水，居民必需從加拿大內陸帶來，載送的工具當然是船隻。垃圾也一樣，得自己拖走運出。目標是保護這些島嶼的自然美景。

到千島群島遊覽有各種各樣的遊輪。從1.5小時到5個小時不等，遊人上下船都在不同的位置。我猜各位也可以參加從美國到此的航線。

誰的中餐更好，是卑詩省還是多倫多？

我的判決結果是……

當我們說到卑詩省（B.C.）第一大城溫哥華和另一個也是華人常去的城市Richmond 時，我會投票給誰？卑詩省和多倫多都很好。也許，卑詩省的中餐烹飪更加精緻。就我個人而言，我比較喜歡多倫多的中餐。卑詩省以花俏和昂貴的中餐聞名於世。而我則更容易滿足普通的街頭食品，如餛飩麵及炒飯等常見菜餚。說起餛飩麵，我認為卑詩省要略勝一籌，但多倫多的中餐價格更為實惠，適合普通大眾。一位前同學請我們四人在多倫多吃飯。五道菜的價格約為41美元，這在西雅圖是無法匹敵的。

由於我以前的同學組織了這次的團聚，我們在多倫多郊區 Markham 的許多中餐館吃了像皇室一樣的用餐。他們選擇價格合理的餐廳，提供同學們聚會的美食佳餚。

多倫多500萬人口中有70％是亞裔。實際上， 在Markham 的每個角落都有一家中餐館，每隔一個街口都有一家中資商場。這些餐廳大多提供私人聚會和婚禮宴會。雖然餐廳的大小各不相同，但有不少餐廳的座位超過300位。Markham中餐廳的繁華景象與死寂的渥太華華埠形成鮮明對比。

渥太華唐人街

在我們離開渥太華的前一天晚上，我告訴丈夫：「讓我們在華埠吃晚飯吧！」我們坐計程車到那裡。從主街道入口徘徊到街尾，我改變了主意。

在歐洲、亞洲、新西蘭（ New Zealand）、澳大利亞和北美旅行，我的目標是尋找唐人街。我總是在那裡吃飯或買些紀念品。希望能支持和探索海外華人如何生存，想像他們離開祖國為前途打拼奮鬥，是否能在世界其他角落尋求更好的生活。我的好奇是想通過唐人街的鏡頭，了解這一代人與他們的祖先在異域生活上的差異。另一個動機是，從其他唐人街竊取想法，看是否能適用在西雅圖的華埠。

我不以大小作為判斷，而是著眼在城市活力。渥太華唐人街缺乏個性和活力。街上幾乎沒有人，也沒有遊客。有很多餐館，包括中餐和越餐，但大多數都是空的。他們要如何生存下來？

唯一一個佔亞裔特色主導地位的，是2010年與北京合作建造的高聳華埠牌樓。除了我們之外，沒有其他遊人與之拍照留影。我們西雅圖華埠牌樓經常是吸引很多遊客拍照的景點。我的一位住在渥太華的朋友說，他沒有必需得去華埠的理由。他似乎早就忘記了華埠是他那個城市的一部份。

我們回程捨車信步走了半小時回到酒店。感到遺憾的是，在渥太華唐人街沒有什麼讓我值得留下來的理由和好處，我們默默地離開了。在我看到這個景象後很是失望。也許，渥太華唐人街可以從西雅圖華埠國際區學到一些東西。我們的唐人街就在市中心旁，區內銀行、圖書館、郵局、公園、診所、各色餐館雜貨店，各行各業林立，功能性和方便性具佳。在我們到達酒店前的兩個街口，我找到了一家印度餐館。我們很高興它提供自助餐。

有些人會覺得渥太華的唐人街很可愛。它沒有發展就不用擔心被高檔化，然而停滯不一定是個好兆頭，是社區在縮小嗎？還是它衰敗到即將淍零？

混亂的溫哥華機場

卑詩省的溫哥華機場很是混亂。當我們登上從西雅圖飛往溫哥華的飛機時，溫哥華的空中交通管制員就向我們的飛行員發出無線電信號，告知因為機場太擁擠了，我們得被困在跑道上等上半小時。

然而我們卻等了很長時間，終於可以下飛機了。由於這是國際航班，我們的行李也要通關。機場宣佈，由於行李搬運工短缺，所有國際航班的行李都會延誤。我的前同學說，這是過去幾年的一個老問題。當我到達渥太華時，我的手提行李仍在溫哥華機場。當我們回到西雅圖機場時，我的行李（同樣是我離開的那一件）仍然在溫哥華機場。如果各位有選擇，請不要經由溫哥華轉機。難道我是一個愚蠢的旅行者嗎？很明顯，我沒有從來時經過卑詩省轉機的錯誤中汲取教訓，以致回程也麻煩多多。

令人安慰的是，當我們凌晨12點30分到達渥太華喜來登酒店時，接待員給了我拖鞋、牙膏和牙刷。之後更多的溫暖。

當我打電話到櫃檯要杯熱牛奶時，工作人員說：「客房服務已經關閉。 我們可以為你加熱牛奶。但是必需自己下樓來拿。」

在丈夫準備下樓取牛奶之前，敲門聲響起。接待員親自送來了牛奶。讓我十分感動並立刻感到安慰，忘了之前在機場遇到的麻煩。小費不僅僅是為了他的服務，更是出於感激之情。由於機場的過失，我們無法趕搭上當天轉機飛往渥太華的航班，不得不改訂飛往多倫多的新航班。我們沒有時間吃飯，只得在機上分享了一片難吃的比薩餅當晚餐。這杯送來的牛奶填入了我的饑腸，讓我安睡到天明。

就像我前面說的那樣，為期7天的團聚之旅日日都安排得很精彩。我品嚐到很多美味佳餚、觀光賞景。與昔日老同學們相處，放鬆身心，比在西雅圖睡得更多，歡笑聲不斷。讓我從忙碌的職業生涯中暫時脫身，真是太棒了！