國家級演員紅腔郭鳳女 西雅圖粵曲獻唱交流

（本報訊）中國國家一級演員、著名粵劇名伶紅線女入室弟子郭鳯女（圖左二）日前應西城粵韻委員會邀請，出席在鯉魚門海鮮酒家舉行的「西城粵韻會知音」粵曲欣賞會，演唱多首粵劇名曲，包括紅線女的首本「昭君出塞」。郭鳯女唱腔圓潤優美，富有韻味，獲得全場四百多位知音包括本次活動贊助商西雅圖殷商辛樹傑夫婦(圖右一與二)的好評，並報以如雷掌聲。

為了提昇當晚的表演唱水準，「西城粵會知音」統籌周霖（圖左一）更邀請來自溫哥華的專業粵曲樂師團隊助陣，配合郭鳯女的國家級演出水平，令整場粵曲晚會輝映生色。郭鳯女位列國家級演員，但卻平易近人，演出當晚她不忘與現場互動，令西雅圖知音們大飽耳福之外，更在零距離一暏名伶風采及感受她的親和力。

身為紅腔傳人，郭鳯女特別喜歡礸研紅線女老師的吸氣，吐字與唱腔運用。她年幼時開始在廣東粵劇學校接受正式培訓，文武雙全，及後又跟隨紅線女老師獲多年悉心指導，同時她慶幸自己當年同時接觸了西方的聲樂練習，令日後她的唱腔更圓潤有深度。

目前郭鳯女雖然早已退休，但她對粵劇的熱誠卻絲毫未減，她可以有更多時間積極於傳承與推動粵劇發展工作，將自己多年研究的唱做唸打舞台工架經驗，傳授給遍佈海內外的學生，並與粵曲喜愛者仔細交流分享。她經常會不厭其煩去為粵曲求知者分析演譯唱唸功夫，咬字音色收放技巧等細節與注意事項，並親自示範各種運聲效果與差別，在漫不經意中可穏見郭鳯女對粵劇一絲不苟的要求。

郭鳯女在接受本報專訪時表示，要演譯傳神，必先要理解曲詞意義，這樣在演唱時才能水到渠成，感情流露。不管是初學、業餘或職業表演者，平常能多聴多唱，對演唱造詣都有幫助。粵劇是中國文化瑰寶，兼具藝術與歷史價值，作為廣東粵劇傳承者，郭鳯女送給西雅圖殿堂級的曲藝表演，知音們都期朌她的再度重臨，獻唱交流。