川普政府本週再次縮緊的移民政策，定於本年十月中旬生效。嚴正聲明，凡來美國者，不要成為國家負擔，必須能自立，有工作能力或財力過基本生活。換言之，現時移民美國，必須有才有財，才能被接受。

其實才與財的要求一直都存在，基本上都是通行全球佔優勢及受歡迎的移民條件；群眾無須大驚小怪。可能一直都未有被強調，也沒有特別引用在家庭團聚移民申請中。所以新例令很多欠缺專才或錢財的家庭移民或低收入的移民贊助者煩腦，感到困擾。

從人道主義立場而言，立例聲明是會令人感到不近人情，但從社會及經濟⻆度而言，一個剛抵步的新移民，從未曾有作出任何貢獻就拿取各種生活福利，而且很多時是長期領取，甚至是一輩子的享用，這對在本地工作與繳稅一輩子的公民來說，是不公平的負擔。政府實際地將情況說白了總是會讓很多人不高興，也給人道主義者狠批的機會。

以往當經濟興旺時，每一個政府部門都不愁撥款，可以源源不絕提供福利，反正是街外錢，批核寬容度高，總是問題不大。但當經濟出現問題財政不再富庶，開源也不足時自然再要從節流起再節流，收緊移民政策，暫時停止慷慨也是自保方法之一。

除非是當上了難民與找到政治疪護理由，移民美國途徑還是才與財佔上風。世界是實際的，人不是天天都有幸運之神眷顧。人無財與才，自立存活都是寸步難移。