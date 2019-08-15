美中貿易代表通話 對華加稅部分商品延至12月

（本報訊）美國與中國8月 13日同步釋出貿易戰降溫的好消息，包括美中貿易代表兩週內將再度舉行電話會談，且美國對中國部分商品加徵10%關稅的時間將延期到12月15日，項目包含手機、筆記本電腦、遊戲主機、電腦顯示器等。

美國貿易代表署（USTR）13日發佈聲明表示，美國原本預定9月1日對中國價值3,000億美元商品加徵10%關稅，雖然部分關稅仍會按照時程生效，但部分商品已從關稅清單上移除，因為排除了「健康、安全、國家安全」等因素，因此不需加徵10%關稅。

美國貿易代表署表示，「基於USTR公眾評論期和聽證程序的一環，特定項目的關稅延後到12月15日決定」，這些項目包括手機、筆記本電腦、遊戲主機、電腦顯示器、特定玩具，及特定鞋品和服飾。貿易代表署將於13日稍晚在其網站上公佈受延後影響產品的關稅細節。

據相關媒體13日報導，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴於13日晚間應約與美國貿易代表羅伯特·萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Mnuchin）通話。根據美國商務部同日稍早的聲明，姆努欽、萊特希澤與劉鶴13日通了電話，雙方約定兩週內就貿易事宜再度通話。

近來美中達成貿易協議的機率降低，加上全球經濟衰退憂慮升高，已拖累全球股市疲弱不振。國際貨幣基金（IMF）上月便指出，貿易緊張是全球經濟的重大風險之一。