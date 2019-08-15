香港機場癱瘓關閉 川普發推：中國政府在調軍

（本報訊）因《逃犯條例》修訂爭議而引發的香港示威活動持續，現在已踏入第10週，示威者與警察衝突幾乎成為每個週末都會出現的畫面，示威者向警察投擲雜物，警方施放催淚彈、胡椒彈等還擊。

由於示威者佔領香港機場，空管局在多個遊行活動後，決定關閉機場。這些示威活動嚴重影響到了辦理登機手續。12日下午4點以後，所有出行的飛機將被取消，並且只允許已經在航線中的飛機降落香港國際機場。國泰航空（Cathy Pacific）近期剛剛開通的西雅圖直飛香港航班也受到機場關閉影響，不得不取消航班。航空公司方面在其網站上發佈聲明稱，將對需要更改機票的乘客免除相應費用，並提醒民眾若無緊急需求，暫時不要出入香港機場。

香港國際機場是世界上最繁忙的機場之一，每天有800多次航班起落。機場管理層的這一決定可能會波及數万旅客。

3天以來，香港國際機場一直被反對引渡條例的示威團體控制，起初只是在到達處進行靜坐示威。活動幾乎是和平進行，不少乘客甚至很欣賞示威者的行為，也認為並不影響他們的出行。

但在警方爆出暴力行為後，不少學生社團倡議繼續靜坐，並邀請更多人加入。隨後上千年輕人來到機場，並佔領了機場的出發樓層。另外，還有上千人擁擠在前往機場的道路上，使得交通癱瘓。

13日，美國總統川普發佈推特，稱「我們的情報機關已經得到通知，中國政府正在向香港邊境調動軍隊。大家都要保持冷靜並確保安全。」