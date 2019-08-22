不要誤把槍聲 當鞭炮聲

在許多槍案中，很多人會以為是鞭炮聲而不及時逃命或找掩體避難；或把鞭炮聲當作槍聲，在落慌逃時發生你推我擠，踐踏傷人或致死的事件也層出不窮。

2017年10月，發生在拉斯維加斯曼德勒海灣酒店附近的槍擊事件。事發時，現場正在舉行露天鄉村音樂節，有2.2萬多人參加。事件造成58人死亡、逾500人受傷，是美國史上傷亡最慘重的槍擊事件之一。最開始，有人誤以為是鞭炮聲，但後來有人反應過來喊道「這是槍聲」。凶手居高臨下總自動步槍射擊，有一定距離，聽起來像鞭炮聲。那麼要怎麼分辦兩者不同，是需要有一些基本的常識，我們簡略分析如下：

刺耳程度不同

如果只聽一聲，平時不接觸槍的人士是很難分辨的。槍聲和鞭炮聲大體上聽起來很相似，都是一種刺耳的爆炸音。但是如果仔細聽，還是有區別的。鞭炮的聲音是很刺耳的爆炸音，而且聲音非常清脆。而槍聲，如果仔細聽，會聽得出，相對比鞭炮沒有那麼刺耳，但是很震，是稍微有一點發悶的震耳。

分貝不同

一般來說，槍聲的大小和鞭炮的聲音差距不大，主要在槍的口徑和鞭炮大小，爆炸距離等問題。槍聲分貝（距槍口5米處）大致為：手槍：80-100，步槍：100-120，而鞭炮的聲音一般在90-100分貝以上。

槍聲產生的最主要原因是高溫高壓的火藥氣體噴出槍口時，衝擊周圍氣體產生激波形成的聲音，還包括彈頭在空氣中飛行時與空氣摩擦發出的嘯聲，以及內部機械動作時發出的響聲。鞭炮是炸藥爆炸釋放出能量，瞬間對周圍空氣產生碰撞，那是打在空氣上有聲音，像打在一樣東西上有聲音。

音調不同

如果只聽過兩者中任何其中一種，自然無法分辨。如果兩個都聽過那就容易分辨了。鞭炮聲過脆，連續性因為鞭炮和鞭炮之間的引線長度問題不如槍支連發來的快。一般鞭炮單個都是Bia Bia的聲音，如果是連放時是劈裡啪啦。而槍聲單發時大部份自動手槍是砰砰或噗噗。如果連續擊發都是單一音節的聲音，不會出現劈裡啪啦。自動步槍連發也是如此，不會出現多個音調。

注意第二聲響

真要是放鞭炮自然有光有火的，而且不會有目擊槍擊的尖叫。槍聲比煙花鞭炮聲要脆，沒那麼多隆隆的回響。如果突然一聲巨響，你還有意識，請先保持鎮定，注意聽。如果真有第二聲，那基本是槍，趕緊撤離現場或找遮蔽物。