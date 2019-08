不要誤把槍聲 當鞭炮聲

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 潤飾簡歷並不是什麼新鮮事。然而,當有人聲稱自己有兩年為新聞機構撰稿的經驗,但事實是根本沒有。那這就不是潤飾而是個謊言。 這個新聞機構就是我們- 西華報英文版the Northwest Asian … [繼續閱讀……] about 遇到假記者