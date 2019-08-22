字字珠璣的中國成語，經常都能語出醒世，含蓄又具震撼力。香港鉅富李嘉誠就香港目前動蕩亂世，在香港報章刊登曾在二Ｏ一六年引用的「黃台之瓜，何堪再摘」八個大字，再度登場，不談對錯，祗是告訴局中人局外人自悟。這八字真言又再令人對李嘉誠的圓融，更加佩服。

成語是固定短語，表達了一個固定的語意，常帶有歷史故事及哲學意義。李嘉誠引用成語兩度回應港情，大眾祗誇讚李嘉誠的份量，今次也未因為他不以經濟行動左右局面而負面評論他。

反觀媒體的注意力紛紛集中解釋這八個字的含義與來源。八個大字能引起各界廣泛的銓釋，同時成功帶出很多趣味性的討論與揣測，兩句成語涵蓋了一連串的學問與研究，平分了混亂局勢的注意力。主要是它起到發人深省的作用。

適當時候運用適當言詞去解說緩和局面是深藏的內涵功夫。在很多重要場合中，多言不一定是好事，言多必失。精簡扼要，點到即止，恰到好處而能直奔主題是上乘之道。這也是引用成語者的智慧，同時要懂得運用成語背後的語重心長，令其剛好被套在一個適當的契機中，好發揮讓聽者慢慢回味的弦音。

成語都是有經典可查而不是虛構科幻，所以知其言者便知其所言，心照不宣。每一句成語都有足夠深廣空間讓不同水平的受者在同一原則下理解而不是曲解，這正是中國言語包羅萬象，博大精通的獨特之處。