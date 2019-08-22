全美最富家族 沃爾頓家族

彭博社2019年8月公佈了2019全球最富有的25個家族名單，他們的財產總和超過1.4萬億美元，比去年增長了25%。其中沃爾頓（Walton family）家族以1905億美元獨佔鰲頭，每小時收入400萬美元。在這份最富有家族榜單中前10名美國有4，前兩名都來自美國。

沃爾頓家族其財富來源於山姆．沃爾頓（Sam Walton）和巴德．沃爾頓兄弟所創建的沃爾瑪（Walmart），世界上最大的連鎖零售企業。

整個沃爾頓家族共持有沃爾瑪46.07%股份（14.6億股份），每人大概擁有180億美元，家族全部財富總和約1300億美元（2016年6月美國最富家族排行榜）2018年5月福布斯沃爾頓家族全部財富總和約1742億美金。沃爾頓家族一直都是富豪榜前十名的常客，十幾年均榜上有名。自上世紀60年代山姆．沃爾頓創辦了沃爾瑪公司之後，該家族便以驚人的速度不斷發展：從夫妻雜貨店發展到遍佈全球20多個國家1萬多家門店、每年為美國政府貢獻幾十億美元的收入、決定著美國100多萬個就業機會、是全球最大的零售企業。

沃爾頓家族僅用三代便打造了龐大的沃爾瑪帝國，家族財富遠超世界首富比爾·蓋茨和沃倫·巴菲特的財富之和，成為全美最富有的家族之一。

山姆．沃爾頓

作為沃爾瑪的靈魂人物，創辦人山姆．沃爾頓（Sam Walton）以其精明的生意頭腦，非凡的遠見卓識和敏銳的市場感知力為大眾所知。以至於山姆1992年去世時，美國媒體和民眾曾一度認為沃爾瑪百貨將隨著他的逝去而萎縮、消逝。然而山姆未雨綢繆的解決了未來可能發生的問題。

他在生前用自己在沃爾瑪的股份成立了一個家庭合資公司：他自己和夫人各佔10%，四個兒女每人持有公司20%的股份，這樣在他去世後，夫人海倫和兒女將通過免交巨額遺產稅的方式獲得總額900億美元的財富，相當於新加坡的國民生產總值。

羅布森．沃爾頓

沃爾瑪公司的第二代權力掌門人羅布森．沃爾頓也讓媒體和民眾大為嘆服。羅布森．沃爾頓是山姆．沃爾頓的長子，人稱羅伯（Rob）；自1992年起，他就擔任著零售巨頭沃爾瑪的董事長。

他1966年畢業於阿肯色大學，獲得商業管理學學士學位。1969年獲得哥倫比亞大學法學院碩士學位。曾任沃爾瑪百貨公司副總裁、總顧問、副董事長。

除了堅持父親既定的經營理念，羅布森還很注重依靠信息技術發展沃爾瑪。著名的沃爾瑪數據庫是世界上最大的民用數據庫。借助這一信息系統，沃爾瑪與供應商建立了緊密聯系，從在電腦上開出訂單到商品上架，沃爾瑪商店比競爭對手平均快3天，節省成本2.5%。1

1996年到1999年間，沃爾瑪的銷售量增加了78%，而庫存僅上升了24%。而今，沃爾瑪並不滿足於4000家商店的銷售，又將戰線拉到了互聯網上，借電子商務將自己的版圖進一步拓展到世界各個角落。

已經成為世界首富的羅布森沒有忘記父親的教誨，同父親一樣，羅布森是一個非常儉樸的人。他深居簡出，開老式拖車。在沃爾瑪網站上，沒有一張羅布森的照片。這位富豪不接受記者采訪，他的新聞秘書拒絕回答有關沃爾頓私生活的問題。

羅布森小時候和三個弟弟一起給父親老沃爾頓打工。他們跪在父親的商店裡擦地板，幫忙修補倉庫的房頂，幫助裝卸貨物，以換取相應的工資。他說：「從那時起，我就知道賺錢不容易。」羅布森的辦公室則只有12平方米，而且室內的陳設也都十分簡單，以至於很多人把沃爾瑪形容成「窮人’開店窮人買」。羅布森每次去世界各地出差，都會堅持訂條件一般的旅館，其在位20多年間，沃爾瑪公司的淨銷售增長超過4000億美元，營業總利潤增長超過220億美元，店面從1700家增加到4400家，員工人數增長近4倍，年銷售收入增加了5倍。

格雷格．潘納

現在的沃爾瑪是由沃爾瑪董事局主席格雷格．潘納(Greg Penner)主導。格雷格擔任著世界上最大的家族企業、也是世界上最大傳統零售企業沃爾瑪的董事局主席，他是沃爾頓家族第三代繼承人、沃爾瑪創始人山姆·沃爾頓的孫女婿。現年49歲歲的格雷格和照片上一樣顯得年輕，他身上具有零售從業人員的親和力，低調、內斂，結實健康的身材源於常年對運動的堅持，他是鐵人三項的愛好者。

零售業大部分管理人員都是從最基礎和顧客接觸最多的一線崗位開始的，即使是家族繼承人也不例外。格雷格加入沃爾瑪後，第一份工作是在阿肯色州的沃爾瑪門店工作。

山姆．沃爾頓一手締造了沃爾瑪帝國，羅布森．沃爾頓又把沃爾瑪發展的無比強大，一代的輝煌和二代的成功讓人們自然關注第三代權杖的傳遞，尤其在實體店被電商衝擊的現代，大多實體門店遭遇關門危機，隨著羅布森的年事已高，沃爾瑪如何延續神話這一話題又被人議論紛紛。