上海Costco賣場變戰場！ 大樓由西市建築商設計

（本報訊）上海當地8月27日，好市多（Costco）閔行店正式開業，由於購物民眾蜂擁而至，熱門商品如茅台、名牌包及各類日常百貨被一搶而空。

當日新店開張造成市內交通擁堵嚴重，1,400多個車位的大型停車場不但被佔滿，等待進入還需3小時，結賬的隊伍更是有300米長，瘋狂的大叔大媽因為「搶豬肉」甚至不惜大打出手。好市多店內外均人滿為患，情景堪比春運現場。

好市多於1976年成立，總部位於伊薩誇（Issaquah），是全球第一家會員制超市。好市多與西市建築設計公司MG2合作已有30餘年歷史，MG2為其設計全球725家店面建築，近幾年開業的墨西哥、澳洲、韓國、加拿大，以及此次上海店面均由MG2團隊設計。

按照超市方面規定，只有已經繳納了會員費的消費者才能進入賣場。好市多中國官網顯示，目前會員分為金星和企業會員兩類，分別針對個人和企業客戶。個人會員年費299元，可以免費辦理一張家庭卡，由年滿18周歲的家人持有。據悉，閔行店開業前，好市多以199元的優惠價格吸引新會員，自7月1日開放會員申請後，已經積累了數万名會員，是全球各店面中申請會員卡數量最多的分店。

此前官方透露，好市多非食品類的百貨商品價格，低於市場價的30%到60%，食品類則低10%到20%。具體來看，飛天茅台1瓶1498元，比官方指導零售價還便宜1元；52度的五糧液919.9元，限購1瓶；瀘州老窖國窖799.9元。MCM的棕色印花雙肩包4,399.9人民幣，天貓旗艦店查到的類似的款式，售價在5,500以上。普拉達（Prada）143224 的手提袋售價13,999.9元；香奈兒（Chanel）201030 的菱格紋女士單肩包，售價41,999.9元。售價10萬人民幣的愛馬仕，更是早上一開門就被搶購一空。

由於開張現場火爆失控，好市多不得不在中午宣佈暫停營業。但下午3點停業的好市多門口依然人山人海，消費者以中老年人居多。現場一位保安透露，周邊交通已「由警方接管」。記者註意到，好市多賣場門前有近10輛警車停靠，出口處掛著「只出不進」的告示牌，多位警察和安保人員分列門口兩邊維持秩序。

火爆場面背後，記者在賣場後方的工作區域注意到，數十消費者堵在「後門」，要求進入賣場或進行賠償，情緒較為激動。消費者認為自己是會員，有權進入好市多，否則賣場方應予以經濟補償，「起碼給我個打車錢和今晚住宿費吧」，一位自稱來自外地的消費者表示。

經過半日的瘋狂搶購，好市多股票上漲4%。