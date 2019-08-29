中國養老商機大 外資搶進

（本報訊）中國人口快速老化，去年60歲以上人口達到2.5億人，但目前照護工作主要仍落在家人身上，尚待開發市場龐大，吸引外資前仆後繼投入這塊市場。

澳洲最大養老院業者聯實集團（Lendlease）已在上海啟動一項價值4億澳幣（2.81億美元）的計劃，加入其他外資行列，抓住中國人口快速老化衍生的商機。這家雪梨的房地產集團表示，計劃在2025年前於中國開設至少四個養老村，其中上海青埔區的養老村將可容納1,300名住戶，入住的一次性費用起價為40萬澳幣（約27.5萬美元），每月另需繳納一些費用。

有愈來愈多的外國老年看護業者瞄準中國市場。中國60歲以上人口預料2025年前將超越3億人，但當地目前只有3萬個老年看護機構。光大證券分析師表示，中國老年人去年的老年看護服務潛在需求價值人民幣5000億元（720億美元），但供給卻遠遠無法滿足需求。

中國前瞻產業研究院統計， 中國老年人主要有90%仰賴家人照料，7%仰賴社區型看護服務，3%仰賴護理之家。

根據中國民政部資料，2015年當地的養老院僅9%獲利。Deloitte顧問公司說：「獲利模式仍有需探索。中國的整個老年看護產業處於起步階段，沒有可複製的模式，也尚未出現規模龐大的市場領導者。」

另一家墨爾本的老年看護服務業者Bolton Clarke已在中國委任興建逾10座設施，其中七座將與上海投資集團陽光控股合作興建。執行長穆格頓說，訓練和分享專業知識向來是在中國營運的關鍵，當地擁有符合老年看護專業資格的員工並不多。

無獨有偶，由美國哥倫比亞太平洋管理集團和新加坡薛爾思醫療集團合資的Columbia China，目前在中國經營三家養老機構，計畫2020年前還要在當地增設三處。

哥倫比亞集團發言人伍德說，當地人口逐漸老化、未開發市場仍龐大，提供了前所未見的大好機會。「這裡很多消費者還不太了解老年生活的樣貌和需求，因此，我們在行銷上的一部分挑戰，已不只是要告訴消費者我們的故事，也要教育這個市場何謂高品質老年生活的價值。」