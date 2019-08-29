中國人常說「好馬不吃回頭草」，比喻有志氣的人立志以後，即使遭受挫折，也決不走回頭路。但在沒有永遠朋友及敵人的政治圈中，這又可能是不一樣的。

英斯利州長參選總統不到一半路就折返，且再來一個回馬槍，即時宣佈要重投競選原已決定離棄的華盛頓州長職位，希望繼續第三次連任。按此的話，他便談不上是好馬；不過從另外一個⻆度來看，他或會是一位識時務的政治俊傑，憑藉滑不沾手隨時翻臉的政治原則，一直把自己留在官場，繼續人在政治遊戲在的玩意，說不準會有更成功的日子等候著他。

其實英斯利州長也不是第一位任內兼作另一公職候選人身份的政治人物。倘若他以自己得來的政治獻金去支付競選活動支出，大家應該不會有任何非議。最糟糕的是華州人要在他競選活動中，扛著與華州沒有關係的額外保安費，原因就是他的華州州長身份。再者他本年長時間不在華州處理州務而忙於總統競選，這對華州人民原已是有點不公平，不過倘若華州能出一位未來總統，相信大家還是願意犠牲支持的；但對半途而廢的候選人，支持者也會氣在心頭，誰會對背叛者有好感，並且還要繼續支持他回鍋當州長。

民選公職者的支持源自民眾。選民願意出錢出力是相信自己的目光，選民與被選者是要互相效忠的。政治家最好不要掉了選民的信任。好馬不吃回頭草者不是牆頭草，也不背棄支持者。