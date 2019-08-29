林書豪：「NBA放棄我了」轉投CBA北京首鋼

（本報訊）北京時間2019年8月27日，北京首鋼籃球俱樂部正式簽約美籍華裔球員林書豪。待向CBA聯盟正式報送他的註冊材料並經審核、公示通過後，林書豪將正式代表北京首鋼籃球俱樂部參加CBA聯賽。

出生於1988年8月23日的林書豪，畢業于美國哈佛大學，身高1米91，司職控球後衛，是NBA歷史上首位美籍華裔球員，也是NBA歷史上最成功的亞裔後衛。在今年和暴龍隊打下隊史首度NBA總冠軍後，林遲遲找不到NBA下個落腳處，上月底在佈道大會還落淚自白「NBA放棄我了」，影片在美國也引起討論；之後林書豪正式和大陸運動廠牌簽約，也傳出CBA球隊積極招手，今天確定和北京首鋼簽約。

「我們都是人，沒有人是完美的。」展開籃球新篇章的林書豪形容，自己雖不完美，但努力腳步沒停歇過，「我們都在拚搏，追逐自己的夢想。」

北京首鋼籃球俱樂部董事長秦曉雯表示，以林書豪目前的實力，其實仍可在NBA或是其他歐洲聯賽征戰，但他更想找到一支可以成為「自己想成為球員」的隊伍，選擇北京首鋼是出於對球隊的信任，「我們真誠歡迎他。」

CBA新球季賽程將於11月1日開戰，中華隊常客周儀翔正是北京首鋼一員，新球季將和林書豪成隊友，「豪翔連線」首戰將於11月3日出戰天津隊，首場主場賽程則是11月6日在凱迪拉克中心迎接山東隊。