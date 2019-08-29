法律淺談：有關業主和租客的法定責任

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目前全國的趨勢是，租屋的人越來越多，apartment如雨後春筍，到處湧現，華盛頓州也不例外。所以身為業主或租客，都應該了解多些有關業主與租客的華盛頓州條例；不過，西雅圖市另外附加有它自己的一套條例，在某些方面比州法還要嚴格一些。

業主有甚麼法定責任？

擁有出租物業，自是人生得意事。但身為業主，要顧及的事著實不少，一不小心，便會有犯官司之虞。出租住宅樓宇的業主，最基本的責任是提供一個適宜人居住的地方，以及遵守租約的條款。出租了住宅之後，業主不能去如黃鶴 — 除非有代理人代其處理租務，且必須能隨時接獲租客的投訴。此外，業主還有以下責任：

＊遵守建築物條例。

＊維修屋頂、牆壁及其它樓宇結構。

＊保持共用地方清潔及安全。

＊提供足夠暖氣及水（冷、熱）、電。

＊提供適當門鎖。

＊維修住宅內的電器。

＊履行當地法例所規定的責任。

業主若不履行其責任租客有以下三種補救辦法：

（一）租客有權終止租約，在書面通知業主後遷出住宅。

（二）提起訴訟或仲裁的程序。

（三）自己進行有限度的修理，費用從租金中扣除。

不過，租客必需在沒有拖欠租金及用書面通知業主有關損壞的情況下，才可運用上述權利。

租客有甚麼法定責任？

本州法例雖然基本上傾向保障租客，租客亦有不少責任。最基本的是交租和遵守租約條款。一般來說，租客必需：

＊保持單位清潔及衛生。

＊避免任何損壞。

＊適當處置單位內的垃圾。

＊適當使用住宅的電器及附屬品。

＊遷出後把住宅回復到原來的狀況。

＊遵守當地法例所規定的責任。

租客若不履行租約的條款或違反「業主與租客條例」，業主可提出「非法佔有」程序，或其它逐客的法律行動。如果租客對住宅管理不當，業主除了可向法庭申請「迫遷令」之外，還可把修理單寄給租客，以及循法律途徑，向租客追討、補償或強制租客履行租約條款。

下期將會討論在租賃期間由誰來負責維修住宅。