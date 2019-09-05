新學年開始，學莘們紛紛重回校園。日前發生了九名中國留學生因涉及學術造假，被海關拒入境回不到美國校園，經已自費機票原路折返。

雖然美國校方嚴正否認，指責海關無權作出學術指控，評論學生學術問題應由校方處理。姑且不談這批學生被拒入境真正因由，但抄手，代做作業及代寫論文情況在某一些聲名一般或私立校園包括大學及中學，都是存在的事實，嚴重程度介乎在不公開，半公開，甚至是明碼實價。

成績未達標而又不願意努力向上的小部份家境富裕海外留學生們，可能是在各種原因下出國留學，所以利用自己優越的經濟條件來解決學業問題。不學無術混日子不打緊，祗求一紙證書回家好交待好辦事就成了。

學術造假行為是歪路，也是不道德的買賣。求作假及幫人作假都有失誤。所以不要光怪責求作假者，對於幫人做假者也不能輕輕放過，這才能將這些學生扶回正軌。造假風氣不應在校園發生，學生求學時應該盡力而為，有錢僱人造假，倒不如找明師指導啟發，好好讀書，完成基本學業。

學術造假這話題正好在新學年給學生們提個醒，學習是個人的修維，一分耕耘，一分收獲，別浪費時間與金錢去騙人騙己，沾污了讀書的情操與品味。思算造假，嚴重損害自己的誠信及價值觀。求學是為未來建立基礎，千萬不要投機取巧，將自己埋在浮沙上。