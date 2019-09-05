靜雯博客

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最近有人問我：「怎麼樣可以讓自己增加快樂？」在沒有自我思考反省前，我無法回答這個深刻的問題。

老實說，即使生活美好且有意義，對我而言並不是百分之百的快樂，因為我有自己的宗旨。但是，找快樂不是我的習慣。但我努力讓自己每天都感覺精力充沛、沒有恐懼、擔憂、焦慮和抑鬱。能夠控制壓力，欣賞我擁有的東西，而不是沒有的東西。這是幸福的先決條件。

作家 Sheryl Sandberg 說，幸福是由許多時時刻刻，小小的歡樂組成的。愈是能體驗到快樂的情緒，就會愈活得快樂。根據我的經驗，這需要努力和渴望才能建立起快樂和幸福的生活。如果決心要得到快樂，是要付出一半的奮鬥和努力。我之所以這麼說，是因為我目睹了那些放棄並遠離幸福快樂的人，他們沒有意識到這一點，所以鬱鬱不歡。

肆無忌憚的行為和讓自己輕易放棄每天的日子，是苦難的根源。詩人William Henley 說：「你是你船上的船長，是你靈魂的主人。」是的，你可以通過積極創造的經驗振作自己，這樣就能感受到積極的情緒。如果你專注的話，可以做到很多的事情，只需要去發現那些神奇的時刻。以下讓我分享一些我在找到快樂的方法：

1. 學習在黑暗中尋找希望

希望的喜悅，能使我們身心得到振奮。當壞消息襲擊一個患有無法治癒，但不是絕症的大家庭成員時，我的第一反應就是，不需要哭。悲傷永遠不會輾壓著我。抱有希望的心，能讓我思考家庭成員可以應對的最佳方法，以及我如何應對可以幫助並改變現狀的能力。永遠不要讓災難摧毀你。凡事總有一線希望，只需要深入挖掘和想方設法。

2. 練習感恩

在每天起床前，以微笑迎接一天的開始，並說一些如：「謝謝你，上帝！我還活著」、「這是多麼美好的一天！」即使伴隨著一些不舒服的打嗝。「謝謝媽媽和爸爸給我生命」、「感謝上天，讓我睡個好覺」因為許多人患有失眠症、「謝謝上帝，我睡醒了」因為有些人無法再見到世界。「謝謝擁有一份工作。」因為很多人都失業了。「感謝自己有勇氣面對障礙」等等感恩之情的話。研究發現，感恩和恐懼不能共存。 如果心存感激，無形中就會消除恐懼。

每天早晨感到幸福，就能塑造健康的生活思維方式。如果你是一個無神論者，可以跳過不說上帝這個詞。

3. 數數自己擁有的祝福

鄉村歌手Dolly Parton說：「不要只去算鈔票，要數數你擁有的祝福。」我們有多久經常把生活中收到的禮物，視為理所當然的事情？我們有多久沒再感謝我們得到的東西？

已故作者Maya Angelou，由於在一個白人種族主義社會中獨立養育她的黑人兒子，焦慮不安而幾乎要發瘋了，她想到了自殺以一了百了。為了獲得幫助，Angelou 最終去了她的語音老師和導師 Frederick Wilkerson那兒。Frederick告訴她：「寫下並想到全世界那些無法聽到選擇、或交響樂、或自己嬰兒哭聲的數百萬人」。要她寫下：「感謝上帝！我能聽，我能看……我能讀……。」想想那些無法看到或閱讀的數百萬人。寫下：「我有兒子……母親……兄弟……；我能跳舞……唱歌……做飯……閱讀……寫字。」在通過這個練習結束後，Angelou 開始感到要自殺是多麼的愚蠢。她表示：「我活著，我健康，在地球上我是沒有理由需要抱怨的。」她感到身心從沒有的放鬆和平靜。

4. 享受愛的喜悅

我不需要多說愛。愛給予人們喜悅，但仇恨沒有。想要魅力無窮，就要表現出更多的愛。它不一定是浪漫的愛情。它可以是對孩子的愛。餵食孩子和買禮物給他們，就是一種快樂。

5. 將歡樂傳給他人

當你為別人服務時， 會感受到快樂。當給別人帶來快樂時，你就會將歡樂傳遞給他人。你所做和所能做的事情的力量，會改變你的人生觀點，從而增強你的精神。

當你為弱者和弱勢群體出頭時，相對地你也提高了自己的角色。

6. 享受意想不到驚喜的快樂

大多數人都不知道我們是如何展開每期的報紙。總是從零開始，再由許多小小的奇蹟編織成整個巨大的奇蹟過程。

就像上週，因是勞動節長週末，傳統上新聞和廣告都不多。我們很難填滿空頁版，預計必定會是個沉悶的頭版和內容不足的一期報紙。然而就在週二早上，狀況才開始慢慢改變。在亞洲和本地發生了一些重要事件，例如在中國上海首次開設的Costco，倉庫是由一家西雅圖建築公司設計的。我們攫取了主流媒體的訊息，我無法相信我們是多麼的幸運。

令人愉快的另一個驚喜是，我們的頭版內容非常有看頭，有令人興奮的故事，包括籃球明星林書豪離開NBA，轉而投效力中國。內容豐富且有從未聽過的故事貫穿全文，不僅有趣，佈局也美。

整個週末我充滿著虔誠與尊重的感覺。我的員工和那些自由撰稿人，讓我感到驚訝。謝謝你們的努力，讓我感到由衷的驕傲。

7. 享受驕傲的喜悅

西華報的人力和資源有限，但是我們在處理每個問題上都非常努力。我們很幸運能夠收到各種新聞提示，讓我們在新聞和觀點方面能發揮新鮮感。送資料給我們的人肯定我們，因為他們知道我們不會讓他們失望。我們堅持不懈地爭取新的故事和想法，。從商業到政治，從藝術到食品主題，努力創造多元化內容。我們熱愛大家的想法和貢獻，就像一塊被拼出的美麗拼圖。我們永遠不知道星期一開始時會發生什麼樣的狀況，即使在週二，謎題仍顯示出很多漏洞。我們的工作是找到最好的內容填實空頁，轉化為夢幻般的報導。我們的小團隊每分鐘都緊張地工作到最後一秒，然後才能在週三下午按時發送新聞稿，這是決心和毅力的成果。大家可以想像當在週四看到報紙出刊時，我們是多麼的感到自豪和快樂。

8. 享受靈感的快樂

我靈感來源是來自報紙、電視新聞、電影的歌詞、雜誌的網站，與人交談的講座。上週六，我看了一部從圖書館借來的根據一個真實的故事改編的DVD電影《綠皮書－Green Book》。它獲得今年影藝學院最佳影片獎。我從中受到啟發。在過去，因為有些電影內容很無聊，我會跳過部份情節，但我看了《綠皮書》的全部內容。

這部電影是關於一位美籍義大利保鏢，在20世紀60年代，替一名非洲裔美國音樂家開車，到美國南方深處作演出。這是美國歷史上白人歧視黑人的痛苦時期。出版《綠皮書》是為了幫助黑人，找到他們可以在南方住宿和吃飯的地方。原因是即使是世界著名的黑人音樂家，也不允許在他表演的地方吃飯，或在場地內使用一般的洗手間。這部片子讓人很難在其它影片中，看到的那些公然偏執的場景。然而，老闆和司機間表現出的人性和友誼，激勵著我。

9. 享受學習的快樂

由於英語是我的第二語言，我喜歡從我的許多閱讀資料中學習新的單詞。有時，我將它們翻譯成中文。雙語寫作不僅是一種表達，更多的是很有趣。為了記住新詞彙，我會把它們寫下來，研究它們，就像參加 Spelling Bee比賽中的學生一樣溫故知新，這是一種改善記憶力的好方法。到目前為止，讀者應該明白，可以通過自由、獨立、自信、玩耍、獲勝、歡笑、擁抱、食物、烹飪和製作來實踐達到快樂，可以做的名單是無止境的。

就像我前面說的，如果你做以下事情，就可能會很快地失去幸福和快樂感：

1. 為自己感到難過－－

為自己感到難過是一種艱難痛苦的生活方式。讓自己渴望沒有的東西及別人擁有的東西，或抱怨為什麼其他人比你更幸運，你應該得到比你兄弟姐妹和朋友更多的東西，是個很糟糕的生活態度。這些想法足以造成你抑鬱和悲傷。要知道與他人攀比，是愚蠢，不切實際和浪費時間的行為。

2 . 活在嫉妒和羨慕中－－

嫉妒是一種不健康的情緒。不要嫉妒別人的能力或財富。相反地，要專注於如何讓自己實現這些目標，以及實現目標的計劃。如果沒有，請為自己設定其他目標，然後努力以赴。

嫉妒具破壞性，不僅會激怒你，也會削弱自己的能量和優勢。會抑制自我清晰客觀地思考與運作，所以大家要小心這種有毒的情緒。以瑜伽，鍛練，冥想，閱讀和與親人交談，去學會放鬆情緒。如果你經常嫉妒別人的成功，試試去找心理醫生。治療師不會批判你，他們是偉大的傾聽者，會幫助你培養自我意識和恢復自信，這樣你就可以過上幸福的生活。

3. 金錢買不到快樂－－

研究發現，百萬富翁彩票獲獎者最初都很開心，但在新奇財富過後，他們並沒有那麼開心。這告訴我們什麼？巨大的財富可能會產生關係問題，因為他們不知道應該要信任誰。當人們想和你在一起，是因為你有錢而不是因為他們喜歡你而陪著你。真是件糗事！

4 . 接近酒精或毒品－－

酒精和毒品對身體和精神都是有害的。心理學家表示，那些東西「可以扼殺你的大腦」。它們會產生抑鬱、幻覺和其他精神疾病。造成的損害是廣泛而持久的。他們可能可以快速戒除，但肯定會留下後遺症，從長遠來看，對你並沒有幫助。

5. 在股票市場上辛苦勞作－－

投資股票會使許多投資者監控股票的心跌宕起伏。事實上，有些朋友告訴我，如果不經常看股票，他們會更開心。但如果你是股票經紀人，那就別無選擇了。我發現我的一些朋友在投資方面工作，比其他職業更早退休。一個理論是，希望他們已賺了足夠的錢，從此不再有壓力。

雖然良好的情緒可以使你在精神上變得強壯，但它們並不能立即轉化為快樂。在快樂和感受積極情緒之間，存在微小的差距。但如果經常採取積極的行動和行為，那麼你就走在正確的快樂軌道上。

感謝我扶輪社的朋友 Ben Linford，他提出了這個問題：「怎麼樣可以讓自己增加快樂？」這激發了我寫博客的靈感。與陌生人交談時，往往是一個偉大的破冰船之旅，而更深層次的幸福是將眾人聯繫起來。