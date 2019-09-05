日後冰天雪地啟動特殊雪線公車服務時 捷運讓市民坐免費公車送到目的地

（本報訊）金郡郡議會在日前通過立法通過，在今年寒冬大雪紛飛來臨時，假若捷運啟動緊急雪線公車服務Emergency Snow Network Bus後，市民將可以免費乘坐所有當時行走的公車。

每當捷運啟動雪線公車服務時，其實行走在街頭的公車路線已相繼減少。平日在金郡路上行走的二百四十多條公車路線，即會被削減至祗保留不夠七十條行車線，主要行走一些捷運接駁車站及繁忙地區。所以下雪坐公車不會太便民，但總算比沒有好。

緊急雪線公車服務始於二ＯＯ八年西雅圖大雪風暴事件後。當年由於市長以環保為理由，不容許在降雪前灑鹽，結果令西雅圖市交通癱瘓。及後捷運就開始發展大雪情況下保持基本運輸的緊急雪線公車服務。

在本年二月時西雅圖首次達到積雪二十吋以上的高峰期，也是自設立以來，首次啟動了緊急雪線公車服務，服務連續維持了四天。不過這項服務卻因天氣與路面環境惡劣而增加了誤點，減少班次。每一班服務的公車都滿載市民。令人感到服務嚴重不足，並有超載的危機。同時也因為大雪關係，數名市民在戶外凍死。雖然這些都是流浪者，但他們可能欠缺車資，所以沒法坐公車到室內庇護站避寒雪。

金郡郡議員 Jeanne Kohl-Welles是支持免費讓市民乘車的立法發起人。她指出大風雪永遠都不是駕駛的好日子，政府有責任幫助任何市民安全遠離危險的道路或提供安全的交通工具送他們到達目的地。金郡郡議會分析員曾作出統計，今年二月啟動緊急雪線公車服務要全數轄免車資，捷運需要六十六萬元車資。在今次投票立法中，郡議會以七對二通過。其中一名反對的議員指出，公車司機是不會在大風雪時拒絕沒有錢付車資的人坐車的，所以根本不用為此立法。