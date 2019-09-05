波音MAX機型停飛時間再度延長 聯合航空復飛計劃定於12月中

（本報訊）有消息稱，由於波音公司和國際航空安全部門之間存在矛盾，有可能會導致737 Max飛機停飛時間的進一步延長。

對此，美國聯邦航空局(FAA)方面稱，評審小組在未來數週將提交對737 MAX的建議，該局將繼續按照徹底的程序而非規定的時間表，來決定737 MAX復飛與否。

據悉，國際航空安全部門對波音的不滿主要源於該公司8月份的一場簡報會，他們認為當時波音未能提供有關Max飛機飛行控制系統運作方面的調整細節，也無法回答與之相聯繫的具體問題。因此，如今波音不得不重新提交簡報文件，闡述擬議中的軟件更改細節。

市場相關人士稱，這導致737 Max的復飛時間再度推遲數週，在聖誕節假期重返北美市場的可能性進一步減小。美國聯合航空公司（United Airlines）早前表示，該公司推遲波音737 Max復飛時間表至12月19日。美國航空公司（American Airlines）9月1日宣佈，將在復飛時間上與聯航保持一致。

美國航空預計，在11月3日至12月3日期間，每天將取消約140個航班，高於之前兩個月的115個航班。此前，該公司預計在11月3日之前波音737 MAX 機型的航班將陸續恢復正常。

由於737 MAX遭遇全球停飛以及外界對於該機型未來存在疑慮，波音公司2019年前7個月的飛機交付量同比2018年同期減少了38%。波音預計這些飛機將在2019年第4季度恢復服務，但警告稱，如果出現更多延誤，可能會完全停產。