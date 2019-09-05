上海人的一次「行為藝術」讓Costco的市值暴漲560個億！不能不說在中美貿易的關鍵時刻中國人給力、那老特肯定在睡夢裡笑醒了。

憑著從書本裡讀來的上海人印像可以判斷出、在Costco買貨的時候、他們心裡念叨最多的詞是「合算」！回家後見鄰居的第一個問候語就是「Costco去了嗎？」、就像中國文化裡見面問：「吃了嗎？」那麼自然而然。

我在美國待了多年、在Costco買貨買了多年，不能說是最愛也算是最喜歡的一家店，唯一遺憾的是沒有買Costco的股票，有些後悔莫及。

最終，美國商業文化以一種開放的方式漂洋過海來到中國，又以大刀闊斧之勢首先進入「十里洋場」的上海。Costco渾然不習慣上海人的嗅覺敏銳！

要知道「美式大烤雞」是一年虧著幾千萬也要便宜賣的、賣地愈多愈虧！可滾動式烤箱還要轉、掛在上面金燦燦的大雞們沒有絲毫不滿！

其實我也認為烤雞只是個「引子」、人們總不會只買個烤雞來到這麼個大賣場吧！還要知道Costco所有的商品賺不了幾個錢的、因為年卡的收入一年就佔利潤的70%以上，31個億。Costco那句「我們的商品其實不賺錢」的話就是一個免費的廣告。物美價廉、薄利多銷是Costco璀璨奪目的文化。就這樣、Costco以粗獷的風格昂首闊步地走進細膩柔滑的上海。可謂柔中有剛、剛柔並進了。那話趕話、美國是離不開中國、中國也缺不了美國！我覺得、Costco在上海的表現是中國給老美吃了一顆糖、甜頭大大地！

往後非擊垮眾多國家商店、欲哭無淚！有人說：中國人也會學習這樣的經營方式。我估計很不容易！文化價值觀不一樣呢！誰願意簡單包裝、甚至不包裝地賣自己的貨？買貨的人也不情願，因為沒面子！中國的精包裝是個產業、養活一大批人。一包小茶葉也裡三層外三層、外面再寫個富有詩意的名字。

據說Costco的創始人起初是個搬貨工，可眼光獨到。我又想感慨一番：這年頭沒有道理可講、實惠就是道理、兩國互惠就是好關係。

我對Costco最大的了解有二：「賒銷」。東西賣完才結賬、爛貨假貨退貨全算廠家的。「保險」是會買的、有了保險公司還怕個啥？實踐是檢驗真理的唯一標準！要想你的貨賣得出去、必需廠家質量保證、爛貨根本進不去。貨物五花八門、這個禮拜有的、下禮拜就換了。

我們依然去Costco買貨、隔山隔水地「觀看」上海人闖中國Costco、仿佛看到千軍萬馬在奔騰；依稀聽到「合算、合算」的喃喃細語。

其實、上海人代表著中國以一種神奇的行為藝術讓Costco的股票直線上升、持Costco股票的美國人一定會心花怒放，他們再也不會因為貿易戰而樹敵無數。

如果以後Costco在中國水土不服、有人一定會想辦法讓它水土很服。試想、在上海Costco工作的上海人會那麼容易讓同胞退貨嗎？非挑剔個天翻地覆！

中國會人定勝天、既然麥當勞能賣豆漿油條，那Costco又何嘗不會賣小籠包子？當然董事會也得投票表決！一個小小的賣場會暴露出來中國文化的優劣、也會東西方文化鏗鏘撞擊！

又想起去年在西雅圖Costco見到的那位會「搭訕」的上海人、因為看不懂英文把面霜當洗頭液拿了一大堆的上海人太太。估計在上海的Costco、商品一律有中文名、他們也會去逛上海Costco 了、不再會拿錯東西而難堪。

祝Costco進軍一切順利！