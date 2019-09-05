9名中國留學生 涉學術作假 入境遭遣返

（本報訊）日前，9名就讀於亞利桑那州立大學（Arizona State University）的中國留學生在洛杉磯國際機場被邊境官員扣留後遣返。

亞利桑那州立大學媒體關係與戰略傳播部副主席凱蒂·帕克特（Katie Paquet）透露，被遣返的學生中很多人選擇通過在線課程獨立學習。被問及「被遣返學生何時能重返校園」時，凱蒂並未明確回答，只是稱「校方將繼續與這些學生保持聯繫」為他們「繼續學業」和「可能返回美國」提供支持。

8月31日，有報導稱，被遣返的9名中國學生涉嫌「學術造假」。海關人員在學生的電子設備中發現疑似僱人代寫作業的證據，而這違反了學生簽證的相關規定。

亞利桑那州立大學否認上述說法。凱蒂表示，「美國海關及邊境保護局沒有告訴我們這和『學術造假』有關，實際上他們沒有透露任何信息。所有當事學生均持有有效簽證，可以入境美國，也可以返回亞利桑那州立大學學習」。

凱蒂強調，即便存在學術誠信存疑的情況，唯一能夠給此類行為定性的機構是學生所在的學術機構，而海關及邊境保護局無權得出結論。據悉，該校校長已親自「上書」美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國土安全部長麥卡利南（Kevin McAleenan），要求評估每名學生的案件情況，並重新審視海關人員檢查入境學生電子設備的做法。但「截至目前尚未收到美國聯邦政府的正式回應」。

此前，中國駐洛杉磯總領館發言人已於8月31日對此事表示關注，並敦促美方海關與邊境保護部門、校方等採取切實措施，保障留學生的正當權益，便利雙邊人員往來。

中國專家李海東認為，從事發後的舉動可以看出，校方希望中國學生準時返校就讀，美國高校有強烈意願吸引中國學生赴美學習，可惜美國當前政治出現比較嚴重的問題。他進一步指出，正是因為美國政府採取對華不友好甚至警惕、對抗的思維，美國國內才出現這​​種針對中國學生和學者的不健康氛圍，給正常交流製造障礙。

早前《世界日報》便有報導，稱一名就讀美國密歇根州某知名大學大四的中國留學生，在從中國返回底特律（Detroit）國際機場時，疑因攜帶防彈背心，遭海關請進「小黑屋」詳查，儘管這名中國留學生入關時誠實申報帶了防彈背心，但海關執法人員仍拒絕讓他入境，並註銷其美國簽證，隨後將他原機遣返。

美國海關及邊境保護局官網指出，攜帶輕型的防彈背心（soft armor vest）入境沒有限制，但高性能的重型防彈衣則不在可攜帶入境的物品名單內。