「西雅圖大擠壓」時代到來 十餘條巴士線路改道

（本報訊）由於阿拉斯加高架橋（Alaskan Way Viaduct）的拆除工作持續進行，市中心交通壓力日趨緊張。由此一來，金郡巴士（King County Metro）及海灣捷運（Sound Transit）十餘條巴士線路於9日開始改路繞行。許多原本路經南第一大道（First AVE S）的巴士將在未來改在南第二及第四大道行駛。

自9日起，南向21路快車、 37、55、56、57、113、120、121、122、123、125及速乘巴士（RapidRide）C線均將改行新線路。這些巴士通常於South Dearborn Street進入SR-99公路，這些線路未來將不在金街（King Street）及Railroad Avenue South間的第一大道車站提供服務。

對於由SR-99駛向西西雅圖、 Shorewood、布裡恩（Burien）及高線（Highline）的線路，在2nd Ave. Ext S及南華盛頓街（S. Washington ST）間將取消停站。

對此變化一些乘客表示十分不便，在線路改變後，自己下車還需多走將近半個小時才能到達目的地。但金郡巴士方面表示，這些改變實屬權宜之策，並非永久性線路調整。在高架橋拆除工程完成後，巴士將改行阿拉斯加路。

此外，自12日起，S Dearborn將封路10日，22日重新開放通行。此次封路目的是方便施工人員拆除高架橋靠近第一大道的路面，同時第一大道也將被縮減至兩條車道。雖然這些改變並不會對本地造成永久性影響，但短期內將帶來一定程度的擁堵，民眾需在通勤時預留更多時間。