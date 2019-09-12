敬老中秋月團圓 華州潮州同鄉慶佳節

（本報訊）華州潮州同鄉會暨西雅圖潮汕工商會日前在中國海景大酒家舉行了一場溫馨的中秋佳節慶團圓家味濃厚的晚會，會長辛澍傑與該會鄉親們歡渡中秋佳節，並向潮州會長者會員們派發紅包，歡渡佳節。

辛澍傑會長一直對本地潮州會及潮汕工商會的發展不遺餘力。當晚他特別捐增三千元給該會作為運作經費。他表示舉辦晚會就是讓潮州族親們歡樂聚會，潮州人著重家庭觀念，敬老扶幼，故此藉中秋節潮州會給大家享受一個輕鬆愉快零負擔的晚上。

中國傳統喜慶中不可缺少的醒獅為這頓團圓飯敲響鑼鼓，顯而易見潮州會花了心思安排不同形式的表演娛樂鄉親。對潮州會活動大力支持的西雅圖華音藝術團當晚準備了多項舞蹈助興。四川變臉表演藝術家龍宇在席間為大家帶來精彩演出，讓鄉親們近距離觀看她出神入化的變臉；歌唱家孫雅東應辛澍傑之邀演唱，其中更唱了一首古典懷舊歌曲「賣糖歌」，繞樑三日。辛澍傑夫人的歌聲除了如常贏得全場掌聲外，她有三位忠實可愛的小粉絲，就是她的孫兒女們與爺爺辛澍傑一起為她站台，頓時全場溫情洋溢。在各項表演節目中穿插的抽獎令得獎者們開懷大笑，滿滿歡樂，不期然令大家都希望自己是當晚的幸運兒。潮州會中秋敬老團圓夜在一片歡樂氣氛中徐徐圓滿結束。