法律淺談：業主與租客的 維修責任

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上期介紹了有關業主和租客的法定責任，今期討論一下由誰來負責維修住宅。

本州的「業主與租客條例」對每方都規定有維修的責任。例如業主必需遵照特定的建築物及地方條例來維修住宅，共用地方保持清潔及安全，設施及電器均運行正常；由第三者或自然引起的損壞一般是業主的責任，除非是租客的疏忽所致。

另一方面，租客有責任保持單位清潔及安全，而不可故意地或疏忽地損毀或移走單位內任何物品。若有嚴重損壞地方，租客有責任以書面通知業主。業主一旦接獲通知，必需在合理的時間內進行修理，除非環境不許可。法例一般規定業主在接到書面通知後：

一、在廿四小時內恢復水源或暖氣，或對危及生命的情況採取補救的行動。

二、在廿四小時內供給冷、熱水、電或暖氣。

三、在七十二小時內修理對水管、電冰箱或電爐等較嚴重的損壞。

四、在十天內進行其它修理。

如果業主不能在上述時間內進行修理而迫使租客自行修理的話，可以從租金中扣除修理費。根據「修理與扣租」條例，租客必需先以書面通知業主，並寄以合理的修理費估價單，修理費不能超過特定的限度，修理要待一定的等候期結束後才能展開。一般來說，租客若自己進行修理的話，每年最多可扣除達一個月的租金作為補償，每次不超過半個月租金；若需要由有執照的技工來修理，租客在十二個月的期間內最多可扣除達兩個月的租金，

最後順便一提，在本州大部份地方，業主不需要任何理由可在租約滿期20天前要求租客搬出。西雅圖市卻不一樣，業主必須有正當的理由才可要求租客搬出，如欠租、不守約、或出售物業等。