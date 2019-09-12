皮阿拉普一亞裔餐館東主 非法販賣違禁藥品認罪

（本報訊）今年4月，位於皮阿拉普（Puyallup）一家名為Johnny’s Bar & Grill的餐廳東主John Chong-Hun Choe，因涉嫌販賣違禁藥品被捕。在受毒品走私起訴一週後，他又被控暴力襲擊妻子，涉嫌進行毒品交易的餐館也於6月被查封。Choe事後繳納保釋金出獄。9月6日，Choe於地方法院出庭，承認自己販賣違禁藥品罪名。

當局經調查發現，John的非法走私毒品行為從2018年9月底便已開始，他在自己的餐館內進行毒品交易。聯邦緝毒工作小組在發現毒品交易行為後的數月內，4次派出臥底警員進行調查，並在臥底行動中從Choe手中購買到45克可卡因。2019年4月17日，緝毒小組和 皮阿拉普警方獲得搜查證，對該餐館進行全面搜查，並繳獲大量可卡因、冰毒、海洛因、合成類大麻製品及氫可酮。

對於Choe販毒事實，曾經常常光顧該餐館的老顧客表示震驚，稱對此一無所知，但Choe確實應該為自己所做的事買單。

在毒品犯罪中，犯人通常將面臨5年有期徒刑。但由於本案被告之前並無犯罪記錄，在毒品交易中也未造成嚴重人身傷害，所以或將符合「安全閥」（Safety Valve）要求，有望降低刑期。同時，在其6月底繳納保釋金後，在今年12月16日正式宣判前，他將繼續保持自由之身。