英航機師有史以來首次大罷工 影響全球旅客 西市兩航班停飛

（本報訊）英國《衛報》9日稱，全球最大航空公司之一的英國航空（British Airways）4,000名飛行員因工資糾紛，於9日開始進行48小時罷工，導致幾乎所有航班停飛，成千上萬的乘客受到影響。本地西塔機場（Sea-Tac International Airport）每日兩班直飛英國的航班也受波及。

英航9日早表示，沒有辦法預測將有多少飛行員能照常工作，以及旅客能乘坐哪架飛機。該航空公司別無選擇，只能取消幾乎所有航班。英國《獨立報》9日稱，罷工影響了大約25萬名乘客和1,700個航班。週日，首批地區航班已經受到影響，隨後擴展到各個地區。甚至從內羅畢、阿布扎比、迪拜和北美等飛到希思羅機場的航班也因此停飛。受影響最大的莫過於歐洲地區——英航從英國飛往德國法蘭克福、慕尼黑、漢堡等機場的航班等均停飛。

法新社9日表示，英航飛行員此次罷工是為了爭取更好的報酬。 7月份，英航宣佈將在3年內為飛行員提供11.5%的加薪。但飛行員認為加薪幅度過低，拒絕了公司的提議。雙方談判無果。英國航空公司飛行員協會上月通知航空公司，飛行員將在9月9日、10日以及27日進行罷工。

《衛報》稱，「英航必須醒來」。協會負責人斯特魯頓8日表示，飛行員在困難時期不得不接受大幅減薪，現在英航獲得很大利潤，應分享給飛行員。該協會預計，此次罷工恐讓航空公司損失4,000萬英鎊。

由於英航沒有及時向旅客公佈停飛航班的詳細情況，導致成千上萬的乘客行程受阻。為此，一些憤怒的乘客甚至表示，未來將不再選擇英航。