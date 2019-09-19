隨意與非隨意危害公安

西雅圖警力薄弱再次遇上日前週末突然連續發生的輕鐵站槍殺與持刀行刺案，乘客雖會吃驚，但需要乘車的市民，在別無選擇的情況下，還是繼續乘車，大家祗能多提高警覺自保。

輕鐵雖然強調在各站上有郡市警員及保安按持巡邏，保障乘客安全。像週前發生的意外被歸納為非隨意行為，所以不會天天發生。但這解釋未必能安定民心，因為隨意與非隨意行為對公眾都會有一定程度的威脅，當然隨意射殺或會造成更多無辜的意外傷亡，但結論就是不安全，對大眾增加了無形的精神威脅與壓力。

西雅圖槍擊意外所造成的死傷，早已超越去年同期紀錄。但郡市警方還是暫無良策。罪惡根源來自槍械問題，流浪者困擾與毒品禍害這三大因素絲亳不變，因此成為難以休止的惡性循環。

雖然加強罪案黑點巡邏證明能收到成效，但由於對警力的需求，永遠追不上現時警隊人手，警方唯有以急來急處理方式，解決燃眉問題；但是全面性的長遠應對，還是「拖」字訣，祗能過著有一天算一天。結果問題會像雪球一樣，越滾越大，或者到了不可收拾時，才會嚴正考慮去治標治本，還市民一個安全的社區環境。

大部份市民其實一直都理解警方要照顧的層面廣泛，自己最好能先自救，這樣等待他人來救的機會也較大。無人能猜測隨意或不隨意的危險行為會何時從天而降，但每人都會希望不被禍及，好好保障自身安全。