1000動議案 對亞裔孩子不公平 並且分裂我們的社區

西華報姐妹報《Northwest Asian Weekly》特約評論員Yvonne Kinoshita Ward

Yvonne Kinoshita Ward是華盛頓亞裔律師協會前任主席和華盛頓亞太美洲事務委員會前任主席。她兩次被《西北亞裔週刊》評為亞裔社區的最佳撰稿人，並因促進法律職業的多樣性而被授予華盛頓州司法協會Carl J. Maxey獎。

在政治知情人士的推動下，這裡的亞裔正面臨他們的孩子在未來會遭受一個令人不安的威脅：一場拒絕給予亞裔孩子教育機會和政府就業的運動。這一威脅是通過第1000號動議案（在你的投票中稱為第88號全民複決議案）實現的。該動議案將在大學招生錄取、公共就業和政府合同方面實施種族配額和上限。

目前，在華盛頓，根據我們的民權法案，這種歧視是非法的。但是政府和大公司知情人士希望通過第1000號動議案（I-1000）來廢除這些權利。這是對我們父母、祖父母和曾祖父母的終極背叛。他們為了讓自己的孩子過上更好的生活，非常努力地工作並且忍受了殘酷的種族歧視。我們必需尊重這些犧牲，確保亞裔孩子不會被剝奪尊嚴，被剝奪公平和長輩們為他們贏得的尊重。我們必需拒絕I-1000。

I-1000通過配額和上限使反亞裔的偏見合法化，對哈佛的訴訟揭示了亞裔家庭所知道的事實：大學院校歧視亞裔學生。根據哈佛的平權行動政策，亞裔學生的SAT分數要比其他群體高出至少300分才會被接受。哈佛隨後對亞裔學生的入學人數設置了上限。盡管亞裔申請者在每個客觀類別中的得分都明顯高於所有其他群體，但他們的錄取率最低。同樣的情況也發生在醫學院的平權行動政策上。在這些政策下，其他群體被錄取的比率是MCAT和GPA成績相同的亞裔學生的10倍。

如果I-1000通過，反亞裔的歧視將通過哈佛式的配額和上限在這裡合法化，而I-1000背後強大的知情人士將這些配額和上限隱匿在不可告人的漏洞中。各機構將按種族統計學生和僱員，決定哪些種族獲得優先地位，為這些種族設定目標，並做出有利於這些種族的大學錄取和招聘決定。根據定義，這些就是配額。它們將在政府的各級層面得以實施。官僚們將被授權根據他們所偏愛的種族地位來決定將誰納入大學院校和政府就業之內，將誰排除在大學院校和政府就業之外。亞裔非常清楚這意味著什麼。我們經常被當權者排斥在外。

I-1000將通過利用一個充滿內幕的政府機構，對我們實施上限，來使這種歧視合法化。因為我們的孩子是亞裔就剝奪他們的教育和就業機會，這是不公平的。雖然我們作為父母已經得到教育和工作，但我們的孩子還沒有。如果I-1000通過，他們將會感受到歧視亞裔的全部影響。我們必需站起來拒絕I-1000。

I-1000分裂我們

I-1000具有分裂性，它使各種族互相對抗。它甚至撕裂了我們自己的社區：亞裔內部人士正在攻擊反對I-1000的亞裔，對他們進行人身攻擊，並把他們邊緣化為局外人。這就是I-1000所做的，就像一個計劃。想像一下如果I-1000通過將會發生什麼。我們必需拒絕I-1000。

我們不能再沉默了

亞裔被視為民權運動中沉默的繼子而被忽視。我們一貫支持平等對待所有人，但當我們面臨歧視時，我們被忽視。面對教育領域的種族主義，比如哈佛大學，沒有一個支持I-1000的所謂民權組織站出來支持我們。事實上，美國公民自由聯盟（ACLU）甚至稱贊這種歧視。

這些團體過去無視我們，現在他們希望我們支持對我們孩子的歧視。對此，我們必須說不。為了紀念那些在我們之前犧牲如此之多的人們，為了那些沒有做錯任何值得歧視的事情的孩子們，我們必須堅持自己的立場，與這種偏見作鬥爭。我們必須在投票箱前表明立場，因為在那裡，反亞裔的勢力不能忽視我們。手裡拿著你的選票，關注我們孩子的未來，關注他們擁有尊嚴的權利、他們得到公平的權利、以及他們受到尊重的基本權利。拒絕種族主義。拒絕I-1000。