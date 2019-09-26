猶他州旅遊大巴事故調查 司機首次載客懷疑一心多用釀禍

（本報訊）9月20日，猶他州（Utah）布萊斯峽谷國家公園（（Bryce Canyon National Park））附近發生嚴重車禍，導致4名中國遊客死亡。當地媒體曝光了一些關於涉事旅遊大巴司機及其隸屬的大巴公司的情況。

據《鹽湖城論壇報》報導，國家運輸安全委員會9月22日表示，涉事的大巴公司開業時間不長，而大巴司機也是剛入職不久，第一次駕車載客，可想不到卻出了事故。

據猶他州高速公路巡警發佈的照片顯示，出事的白色大巴車頂損毀嚴重，一邊已經剝落，車橫停在路邊。

來自國家運輸安全委員會的皮特•科托夫斯基（Pete Kotowski）在22日晚上的新聞發佈會上說，正在調查司機的背景、執照資格和病史。科托夫斯基沒有透露司機的名字，但只說司機來自加州。科托夫斯基表示，涉事的大巴公司名叫 America Shengjia Inc，國家運輸安全委員會也正在對公司的僱傭常規和安全文化進行調查。科托夫斯基稱，America Shengjia Inc開業時間不長，但沒有細說究竟有多長。科托夫斯基稱，未來幾週內公佈事故的初步調查報告。

據悉，初步調查顯示，旅遊大巴在行駛時向道路右側偏移，司機向左打方向盤時用力過度導致大巴翻車，大巴在翻滾後撞在道路左側的護欄上，司機涉嫌駕駛大巴期間「一心多用」導致車輛失控可能是車禍的原因。猶他州公路巡邏隊此前表示，司機是美國公民，似乎並沒有醉酒駕駛。

與此同時，事故造成了4名遊客死亡，26名遊客不同程度受傷，仍有5名傷員在重症監護室接受治療。媒體公佈了4名遇難遊客的身份，年齡在62歲到68歲之間，包括3名女性和一名男性，均來自中國上海。