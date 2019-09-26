財稅事務解說: 帶薪家庭病假解讀

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1. 什麼是帶薪家庭病假

2019年1月1日起，華盛頓州範圍內的僱主和員工將開始為一個涵蓋全州的社保項目繳費。無論是新出生的嬰兒、重病在身的母親、還是正在對抗癌症的伴侶，都需要你陪護他們左右。華盛頓州帶薪家庭病假項目為家庭提供資金支持，成全親人的陪伴，而僱主也不用承擔員工請假期間的財務負擔。

2. 哪些公司和員工需要繳費？

任何規模的企業都是這個項目的一部份。唯一不需要交帶薪家庭假和病假的是聯邦僱主和僱員、聯邦承認的部落和自營職業者(包括獨立承包商、獨資經營者、合夥人和合資企業)

3. 公司和員工繳費是如何計算的？

2019年的保費是員工工資總額的0.4%。根據法律規定，僱主可以通過從工資中扣除63.33%的保險費，與僱員分攤該計劃的費用。僱主也可以選擇代表他們支付全部或部份僱員的保險費。僱員少於50人的僱主無需支付僱主部分的36.67%保險費。2019年，個人預扣保費上限為132,900美元。

4. 帶薪家庭病假的繳費截止日期？

保費將按季度報告，需要在每個完整的季度結束後的一個月底前匯出。比如第三季度（7月至9月）的保費需要在10月31日之前提交。

5. 帶薪家庭病假能休多久？怎麼休？

從2020年開始，華盛頓的員工將能夠使用帶薪家庭和病假福利。福利通常允許每年最多12週的帶薪休假來照顧自己或家庭成員。當家庭假和病假結合使用時，工人有資格享受長達16週的假期。例如，懷孕的母親可以用8週的病假臥床休息。母親可以在生下孩子後再休8週的家庭假照顧孩子。如果懷孕期間的嚴重健康狀況導致喪失工作能力，你最多可以休假18週。

6. 誰符合休假條件？

你需要滿足兩個條件才有資格申請福利：（1）你需要在資格期內工作820小時；（2）經歷符合要求的事件。資格期是最近的連續五個季度的前四個季度或最近四個完整季度。符合要求的事件又分為病假和家庭假。對於病假，指你自己的嚴重健康狀況、疾病或受傷，導致你無法工作。作為申請過程的一部份，您需要醫護人員填寫並簽署我們的嚴重健康狀況證明表，證明您的疾病或傷害符合《帶薪家庭和醫療休假法》中「嚴重健康狀況」的定義。對於家庭假，合格事件可以是家庭成員的嚴重健康狀況、18歲以下兒童的出生或安置(收養或寄養)，或與家庭成員的軍事職責相關的某些活動。

7. 帶薪家庭病假的福利有多少？

福利將是個人平均週工資在資格期間的兩個最高季度的一個百分比。最高每週福利金額為1000美元。

8. 帶薪家庭病假怎麼申請？

整個過程仍在完善中，但屆時您需要創建一個帳戶，填寫申請，並上傳證明您經歷了一個合格事件的文件。該申請包括您的姓名、聯繫信息、社會保障或個人納稅人識別號、出生日期和您申請休假的類型，以及您預計休假開始和結束的日期，以及您通知僱主您計劃休假的日期。

9. 在我申請福利之前，我需要告訴我的僱主嗎？

如果你知道在可預見的事件中你需要休假，比如孩子的出生或計劃中的手術，你需要提前30天給僱主書面通知(電子郵件、短信和打印或手寫的筆記都算在內。如果你需要為一個不可預見的事件請假，比如事故或突發疾病，你需要盡快告訴你的僱主。如果你自己不能提供通知，別人可以代表你這樣做。例如，如果你在做緊急手術，你的配偶、父母、同事或鄰居可以給你的僱主發一封電子郵件。如果您可以提前至少30天通知您的僱主，但選擇不通知，我們可能會暫時拒絕或延遲您的福利金支付。