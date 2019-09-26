電子煙引發致命肺病事件頻發 沃爾瑪緊急停售

（本報訊）9月23日，加州聯邦檢察官對電子煙巨頭Juul Labs展開刑事調查，目前處於初步階段。這家快速增長的公司被指責是導致青少年電子煙民人數增加的原因。該公司發言人並沒有立即對這件事進行回應。不過，Juul Labs方面曾表示產品是為了針對想要戒菸的成年人設計的。

截至目前，美國檢察官辦公室發言人表示無法證實或者否認正在進行相關調查。但美國聯邦政府貿易委員會、食品和藥物管理局等正在調查該公司是否利用社交媒體的影響和其他營銷手段來吸引未成年人。

同時，全球最大的零售商之一沃爾瑪（Walmart）宣佈在美國境內停售含有尼古丁的電子煙。

對此，沃爾瑪回應稱，執行這一計劃的原因是美國聯邦政府和各州政府對電子煙管理法規不斷增加的複雜性和不確定性。今年早些時候，沃爾瑪已經將購買煙草的最低年齡提高到了21歲。

近期，由於未成年人電子煙民人數激增，總統川普宣佈計劃禁止所有添加味道的電子煙。與此同時，美國衛生部官員正在調查與電子煙有關的肺部疾病，而美國疾控預防中心已經確認了530例確診或疑似通過吸食電子煙引發的肺部疾病，且目前已有8人因此而死亡。

電子煙是一種近期開始為大眾關注的設備。製造商聲稱，這種通過霧化化學品供人吸食的設備可以替代傳統捲菸，降低對人體的危害。其中一些廠商為了吸引此前從未吸煙的消費者，甚至提供了非傳統煙草口味的電子煙。菸酒公司歐睿國際預計，到2021年，霧化行業的市場規模將達到340億美元，比2016年增長176%。

日前，本地賀明律師事務所在皮爾斯郡（Pierce County）高等法院提起對使用電子香煙和用於消耗四氫大麻酚（THC）蒸發器的製造商的訴訟。該訴訟稱產品中的缺陷導致Mr. Charles Wilcoxen肺部受傷。

Mr. Wilcoxen於2018年初開始使用帶有蒸發器的四氫大麻酚（THC）的電子香煙。下班後，他使用合法的大麻緩解疼痛，緩解壓力和睡眠。四氫大麻酚（THC）是大麻中的活性成分，並含有藥用和精神活性成分。

2019年9月11日，Mr. Wilcoxen開始因為吸電子香煙而劇烈喘息。第二天早晨，他開始呼吸困難。他的妻子把他送往Kaiser Permanente急診室就診。 CT掃描後，他被救護車轉移到聖約瑟夫醫療中心（Saint Joseph Medical Center）裡並就診3天。訴訟稱，醫學證據表明他患有因吸電子香煙而引起的「類脂性肺炎」。

在因抽電子香煙而受傷之前，Mr. Wilcoxen是一個活躍且健康的人。他曾在包括特種部隊在內的美國陸軍服役17年。目前，他是一名警察。

「我希望合法的電子煙匣和設備製造商能夠對其產品負責，」Mr. Wilcoxen說。 「通過適當的監督和更嚴格的指導，我相信他們的產品將更加安全」。

對此，當事人代表律師Mark Lindquist鼓勵任何因吸電子煙而受傷的人盡快與有復雜民事訴訟經驗的律師事務所聯繫。