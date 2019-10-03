市中心梅西百貨將永久停業 地標性建築樓將出售

（本報訊）日前，梅西百貨（Macy’s）宣佈，其位於市中心的歷史性地標商場將正式停業。今年冬天將是該店面最後一次購物季。明年1月清倉甩賣後，這家在西雅圖市中心經營了90餘年的百貨商店將落下帷幕，成為歷史。

梅西百貨高級主管Blair Rosenberg表示：「在經過深思熟慮後，梅西百貨公司決定掛牌出售市中心梅西大樓地產。」

位於市中心核心地帶的第三大道及派恩（Pine）街交口，初建於1928年的梅西大樓最早是法國百貨公司好商家（Bon Marche）旗艦店所在地。隨後在2003年與梅西百貨合併，成為Bon Macy’s，又於2005年成為經營至今的梅西百貨。

許多長期在梅西百貨購物的民眾表示，對於此店面即將停業的消息十分震驚。對於市中心的購物者來講，梅西百貨幾乎是必去之處，而關店消息過於突然，令許多人難以接受。

雖然梅西方面並未明確指出關店的具體原因。但民眾表示，在電商巨頭亞馬遜（Amazon）簽下該建築6層樓租約時，大家便已明白，電商對於實體百貨商場的衝擊十分巨大。另一方面，由於市中心治安環境每況愈下，巴特爾藥局（Bartell Drugs）剛於不久前宣佈關閉其位於第三大道的分店，指出該店面屢次遭到偷竊搶劫，實現盈利十分困難。同樣位於該路段的梅西百貨商場或許也是由於治安問題慘淡收場。