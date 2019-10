位於華大區4300 15th Ave NE, Seattle, WA 98105新的伯克自然歷史和文化博物館(the new Burke Museum of Natural History and Culture Musuem) 於2019年10月12日開幕,全力以赴迎接大家的到來。希望大眾能透過博物館的牆壁,透過內窺鏡,發現所有藏在展品及人文身後的東西。

伯克的價值

伯克是自1899年以來華盛頓最古老的博物館和國家博物館,是西北地區每個人的理想之地。130年來,博物館收集了一些物品,幫助大家了解西北地區的發展和變化。希望大眾能關心並分享它們,以確保館藏成為世世代代的公共資源。無論你是誰或你來自哪裡,無論你的家人剛到這裡,還是已經將這片土地稱為千年之地,伯克就是大家的博物館。

伯克的目標是反映西北區Salish遺產,以及作為大眾了解西北地區自然和文化歷史重要性的寶藏之地。

建新博物館的動機

長久以來,伯克系列館藏因為缺乏適當照顧所需環境控制的空間,因此被嚴重壓縮,也一直被隱藏起來。因此伯克決定是時候改變這一點,並消除太多人類與這些寶貴物品分開的障礙,這些館藏品激發出大家的靈感並強化眾人對過去與未來的洞察力。

民眾藉著博物館能深入探討收藏與創意、藝術家及其祖先之間的動態關係。研究這些作品是民眾向祖先學習的延伸。Burke的系列的館藏品能夠為今天的所有人提供開創性的研究和對古往今來文化的推進。

希望學生、科學家、藝術家和社區成員利用這些藏品建立世界知識,並應對太平洋西北地區和全球社區所面臨的挑戰。

新伯克

當大家抵達新博物館時,一個飆升的大廳是以華盛頓州自然和文化遺產的圖標向各位招手。並能感受到Coast Salish風格的歡迎熱情,這是一件新博物館特別委託當代土人士的藝術品。坐在乳齒象(mastodon)腳下一會兒,然後在開始穿越博物館的途中,從天花板上有一條喙鯨(beaked whale)巧巧地潛入。

西北原住民藝術館展示了200年歷史的當代作品,是伯克標誌性的收藏品,也是美國原住民最大的收藏品之一,讓民眾可分享當代西北本土藝術的豐富動力。由6位本土藝術家共同策劃畫廊、創作新作品、展示歷史和現代物品,展示他們的文化和藝術遺產,通過設計、象徵和技術的生活傳統,將過去與現在聯繫起來。

特色

新博物館與典型的自然歷史博物館不同,展覽在牆的一側,收藏和研究在另一側,畫廊將與可見的收藏品並排,為學生提供動手學習空間。家庭和實驗室的設置,民眾可與探索館藏的員工和研究人員一起尋求對展品新的理解。在新的伯克裡,民眾可以在每次訪問時遇到、體驗和發現不同的東西,用新的眼光看待之前在我們存活地球人類的生活。

博物館能幫助民眾了解世界如何變化,及如何在未來實現積極變革。激發大家對西北地區的理解、驚嘆和自豪,並迅速做出保護居民和未來環境的決定,使西北地區成為一個更美好的居住地。

博物館與社區

在新的伯克博物館安裝在外牆館名標誌的過程裡,從其中一個標誌上留下了一個英文字母“U”,目的是提醒新伯克最重要的部分是---社區。

因為新的伯克在重建時已籌集到足夠的資金來建造牆壁和屋頂,但仍需要社區的幫助才能順利開啟大門。在新伯克的捐助者的幫助下,才能夠完成展覽並帶來新伯克體驗生活。伯克所需要的是眾人的支持和資助,來自社區的捐贈是新博物館發展的項目核心,超過1/3的新博物館將靠社區和大眾資助。大家的熱心捐助將有助於新伯克在創建展品,透過伯克的體驗帶領各位走進生活中。

這項資助從新伯克重建的第一天到以後的年年歲歲,都需要社區,都需要您的關愛和資助。直到每個人都成為博物的一部份,博物館才算是一個完整的物館,才算放下了傳承的重責大任。