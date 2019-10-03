波音再現新問題： 737NG機身發現裂縫

（本報訊）2019年對於波音公司（Boeing）來說可謂磨難不斷。接連兩起大型空難令737MAX系列機型全球停飛，復飛時間尚無法確定。日前西南航空（Southwest Airlines）透露，或將在明年2月至3月期間考慮復飛該機型。

然而一波未平一波又起，9月27日，美國聯邦航空管理局（FAA）宣佈，多架波音737NG客機被發現在同一個關鍵部位出現裂縫，要求波音公司對這一系列機型展開排查並立即匯報。

波音公司同一天也確認了這一問題，並向使用737NG的航空公司通報了裂縫問題，但波音公司表示，「目前沒有運營客機匯報出現問題」。

對於這個麻煩，波音公司卻表示樂觀，原因是公司經歷了737MAX的事故之後，從上到下都將飛機安全和質量放到首要位置，而且美國聯邦航空局也表示歡迎，這次事故亮點在於波音公司積極主動上報，這為客戶對波音公司產品重建信心十分重要，雖然發生事故零件是波音公司設計手冊中規定的關鍵零件，正常使用過程中禁止出現問題。

波音公司聲明，目前只有極少數飛機發現類似問題，這些飛機都在進行各種改裝，按照民航飛機使用常態，大多是客機飛一段時間後，重新修改結構，拆除內飾，換裝新型地板和大型貨艙門，改成貨機繼續飛行，現在正在運營的全世界737NG機隊沒有接到信息。

值得一提的是，9月26日，美國國家運輸安全委員會首次發佈關於波音737MAX調查報告。該報告建議美國聯邦航空管理局對波音737MAX的駕駛艙警告系統進行評估。委員會認為，駕駛艙警告系統的混亂可能導致飛機駕駛員反應遲緩。波音公司此前忽視了警告系統的運作時間問題，造成飛行員在同一時間內接受多重警報，無法正常判斷和反應。根據該報告，波音公司或需對飛機的警告系統、駕駛員操作程序和訓練進行調整。