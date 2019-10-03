西雅圖暖氣燃油使用戶注意 明年要繳燃油稅要取暖須多付費

（本報訊）西雅圖市杜肯爾日前正式宣佈通過燃油取暖費賦加新的銷售稅，每加侖銷售稅稅金二十四仙。預計明年九月一日開始生效。此舉是鼓勵市民使用更清潔的取暖能源。西雅圖市政府期望在二Ｏ二一年時新稅金能為市府帶來一百六十萬的收益。

根據本地供應暖氣燃油的公司資料顯示，目前西雅圖市內大約有一萬八千戶人口還是使用燃油取暖。一般燃油售價為每加侖三美元。今次增加燃油稅令客戶的能源消費上升百分之八。杜肯爾市長是在九月時作出徵稅建議，市議會在週前全體通過，並附加一項條款，對非石油成份的生物迆油作出豁免。杜肯爾市長要求徵收燃油取暖稅旨在為本地下一代有更健康更綠化的環境設想。她希望市政府能用各種方法減低空氣污染。

目前本地大部份溫室氣體排放來源都是與運輸及建築。汽車及小型貨車的排污還是最嚴重的，佔上全城的百分之五十三，排污高達一百七十萬公噸。故此西雅圖市一直鼓勵市民減少自駕或以電車代步。相對而言，家居暖氣燃油排污情況的影響則比較溫和。在二Ｏ一六年家居暖氣燃油排污佔上六萬三千公噸，佔據全市總溫室氣體排放量的百分之二，在民居建築中家居暖氣燃油排污祗佔百分之十三；其實家居燃油取暖用量近年隨著新建築的出現，已因為漸漸被淘汰或被更新轉換新的取暖設備而下跌。在二ＯＯ八年的排污量高達十萬九千公噸，較二Ｏ一六年的超出百分之四十。

今次受燃油取暖費賦加稅影響最大的用戶將會是市內一些老房舍的住戶。這些老房的暖氣設備都靠燃油供暖。而住戶部份都是老房客或一些年邁的房東。據燃油供應商指稱，他們的客戶大部份都是普通收入人士，故此增加燃油稅會影響他們的日常生活。為了節省油費，他們可能會將室內暖氣溫度調低。

杜肯爾市長在回應如何照顧燃油取暖用戶時稱，市府會利用徵收到的稅金來資助該等用戶轉型，將燃油取,暖系統轉到電力系統。通常轉換系統費用由一萬元至一萬五千元不等。市政府預計約共三千戶可以領取撥款或資助。另外約一千戶低收入家庭則可以全數獲得津貼，免費更換。