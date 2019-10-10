中國文化的使者 中文教學的福音

每年盛夏的華盛頓特區都會迎接一批來自中國的優秀教師，他們來參加美國的《關鍵語言教師項目－－The Teachers of Critical Languages Program，簡稱TCLP》，在這裡進行8天的密集培訓，然後奔赴全美各地中小學和社區，開展為期一年的中文教學和文化中國文化宣傳活動。

這個教師項目由美國國務院《教育文化事務局》主辦、美國《國際教育委員會》承辦。美方與國內漢辦合作，對申請該項目的中國教師們層層選拔，被錄用的佼佼者都是全國各個學校裡傑出的英文教師和對外漢語教師。不僅擁有豐富的教學經驗，英文也有相當的水平。該項目在中國被戲稱為“Harvard Teaching School”，因為其錄取率低於哈佛大學錄取率。

與漢辦派遣的教師項目不同，《關鍵語言教師項目》是由美國政府主辦和出資的，關鍵語言指的是中文和阿拉伯文。因此每年還錄用埃及和摩洛哥的教師來美國，進行阿拉伯文的語言和文化教學活動。

該項目於2006年設立，已經選派了318名交換教師，他們平均教學經驗11年。受益的美國接待學校（Host Schools）達201所，其中中文項目的有135所。許多美國學校借著TCLP教師開設起了中文課，或是擴展了原有的中文項目，不少學校還和中國老師的本校之間，締結成姊妹學校。由此可見，美國政府非常重視中美之間從青少年開始人文交流，讓美國人從小開始學習中文、了解中國文化，無疑是中美關係長遠發展的基石。同時，中國教師們在中小學課堂前線學習和體驗美國文化和教學方法，並通過參與社區活動了解美國社會狀況，必定也會影響他們國內本校的師生們。

能夠成為TCLP接待學校方也是要通過層層篩選。今年有28所學校入選，筆者所任教的Inglemoor High School成了幸運者之一，是華盛頓州的唯一。申請過程先是由學區負責人提出申請材料，包括整個學區介紹、學區總監履歷書、參予學校校長以及指導老師履歷書、學區中文項目擴展計劃、中方教師接待方案等等，之後是網上面試。TCLP對學區負責人、校長和指導老師等的考核。

被選拔上以後，還要進行數堂網上培訓。TCLP指定學區負責人、校長和指導老師參加，深入了解有關TCLP政策、文化差異、如何有效地利用交換教師，以及和曾經的接待學校座談等等。整個過程漫長耗時，尤其需要學區高層領導的遠見和支持。

我們學區有幸迎來了黃麗君老師，今年19位中文交換老師中的一名。她是來自江西贛州的高中英文老師，有著11年的教學經驗，擅長書法和國畫。她將有一部份時間參與Inglemoor高中的中文教學，一部份時間到高中附近的初中和小學開展語言和文化交流活動，比如中文俱樂部或興趣班等。Northshore學區有意將來在初中和小學正式開設中文課，寄望通過黃老師在這些學校激發起學生們對於中文的興趣和愛好。

Northshore學區的家長和學生們有福了！黃老師帶著滿腔熱忱而來，不僅僅要成為孩子們的文化使者，還有心向家長們普及中國文化，如開設課後書法班和國畫班。有需求的家長盡可詢問校方。在任何學校開設中文課項目，都離不開家長和學生們的支持和呼聲。渴望孩子能在住家附近中小學學習中文的家長們，但願此文會給你們提供信息和希望！

順便一提的是， 美國國際教育委員會（American Councils for International Education）為美國高中生和大學生提供多種海外留學機會， 包括去中國的暑期獎學項目，詳情可瀏覽https://www.americancouncils.org查詢。