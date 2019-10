靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 9月8日海鷹隊( Seahawks)的主場揭幕戰,讓我想起在最近一個燦爛的夏日,我來到了CenturyLink … [繼續閱讀……] about 海鷹巨人背後的巨人