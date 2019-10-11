化妝品與食品哪種對您的皮膚更好？

靜雯博客

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很多女人問我：「你的皮膚光滑漂亮，用的是哪家化妝品的品牌？」

好吧！女士們，這是一個錯誤的問題。大家應該專注於我們放進體內的東西，那就是我們吃的食物。另一個原因是，我要分享的一個故事，那就是如果選擇不合適你的化妝品，有時甚至會傷害到你的皮膚。

對於大多數女性來說，買的化妝品價錢愈貴代表效果愈好。但是，這對我不起作用。去年，當我見到我的前兼職員工時，發現她的臉上皮膚發生了一次轉變。現在，她的臉不再像過去滿是粉刺和粗皮，取而代之的是像絲綢一般那樣光滑。她使用韓國和日本化妝品。韓國護膚品是世界上最好的高端產品之一。我不想花那麼多錢去買韓國化妝品，我告訴她我會嘗試使用日本品牌。

但是我的皮膚敏感且頑固。不管這些面霜有多好，我的皮膚都很挑剔。開始用時的確有效，但一年後，它排斥了這些面霜並開始過敏起來。幾十年來，對我來說同樣的故事不知發生過有多少次了。自然，我又回到了最便宜，最實用的那種厚而油膩的，我的皮膚科醫生強烈推薦的，如同果凍般的凡士林（Vaseline），而我的皮膚在重新使用凡士林後也逐漸不再過敏了。我偶爾也會四處逛逛，再買些不同的產品，而且似乎過去的教訓對我還不夠，周而復始的故事又重新上演，我稱這是愚蠢的虛榮心。

然而好多年沒有改變的是我的飲食習慣。我選擇食物不是為了外貌，而是要保持良好的身心。我每天祈禱「請不要讓我生病。」以下是我提高精力和抵抗力的食物清單。我的食物清單還為我提供了良好的營養和細膩的皮膚：

1. 即使在冬天，一年四季也要吃西瓜。

2. 每天吃一個雞蛋。

3. 維生素C對於保持皮膚健康是必需的。每餐都應包括水果和蔬菜，這一點很重要。

4. 盡可能限制白糖的攝入。它會鬆弛我們的皮膚。

5. 常服食杏仁粉和芝麻粉。

6. 限制每日碳水化合物（carbon hydrates）的食量。幾年前我開始不吃白米飯。藜麥（Quinoa）是我替代大米做飯的食物。

7. 避免吃油膩食物，尤其是油炸食物。油膩的食物會造成青春痘和油性的皮膚。

8. 少吃巧克力。我喜歡黑巧克力，因此很難忌口，但我克制自己不超過3小塊。避免暴飲暴食，因為會導致痤瘡和粉刺（acnes and pimples）。

9. 少喝含咖啡因的飲料。我每天早上限制自己只喝一杯茶。因為早上我需要一些咖啡因來開始我一天的能量。

10. 多喝水和湯避免脫水。

11. 尋找健康的零食，避免為填飽饑餓的肚子而吃錯食物。

12. 少吃辛辣食物，這並不適合所有人。有些人的皮膚不錯，但是卻吃重口味的辛辣食物。重點是需要嘗試不同種類的食物。嘗試探索去發現哪些是對你皮膚有好處的食物。最後，遠離陽光。像我一樣， 出門戴著帽子。