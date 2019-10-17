人類使用紙煙的歷史已可溯及百年前，最初並不清楚煙品對人體的傷害，也沒有任何核准的程序，吸煙的傷害直到1964年才被證實，不過那時的吸煙族群已遍及全球。

歷史

電子霧化器（VAPE 或 Electronic cigarette），俗稱「電子煙」。是一種以可充電鋰聚合物電池供電驅動霧化器，透過加熱油艙中的電子液體（俗稱煙油、電子液體、E-liquid或Ejuice；煙油含有丙二醇、植物甘油、食用香精或尼古丁）。

美國人Herbert A. Gilbert在1963年曾取得一款「無煙、非菸草香煙」的專利設計。該裝置把液態尼古丁加熱，產生蒸氣，模仿吸菸的感覺。1967年時曾有數家公司嘗試生產該款電子煙，但最終無果而終，而後再沒有任何紀錄講述這款裝置。

2003年北京中醫師韓力提出把尼古丁以丙二醇稀釋，並以超音波裝置把液體霧化，產生水霧效果（實際是以加熱產生霧化氣體）。使用者能以此把含尼古丁水霧吸進肺部，向血管輸送尼古丁。其中液態尼古丁稀釋劑存放在一個名叫菸彈的裝置內，以便於攜帶。

2004年，韓力取得電子煙[9]的發明專利，翌年由中國如煙公司銷售。隨著國外的反吸菸運動普及，電子煙也從中國流入西方世界。

已被證實致癌

美國電子菸致命問題一波未平一波又起，10月4日再公佈電子菸所引發的嚴重肺病最新數據，死亡人數累計已達18人，且各州通報病例更從805人衝破千人，目前已達1,080人。除美國外，向來主張用電子菸推動戒菸的英國，10月初也出現了第一例電子菸致死案。

目前研究無法支持電子菸的戒菸效果，卻已證實電子菸會引發心臟病、哮喘、過敏、癲癇、肺部發炎等疾病，且同樣存有二手及三手菸的健康危害，而電子菸致癌則也已被證實。

近日台裔美國學者湯猛雄對電子菸的研究在美國國家科學院院刊(PNAS)發表，研究團隊將40隻實驗老鼠暴露在含尼古丁的電子煙霧54週，劑量相當於成人吸食3至6年電子菸。結果發現，其中9隻（22.5%）老鼠罹患肺癌，23隻（57.5%）老鼠出現膀胱尿路上皮細胞增生的癌前病變。此研究證實，尼古丁電子菸煙霧會損壞動物肺部及膀胱的基因，抑制細胞修復功能加速癌化。

據本年初南加州大學發表在《國際分子科學雜誌》上的研究報告，電子煙吸食者的口腔組織中出現與吸菸者相同的分子變化，有可能進一步產生癌化。紐約大學剛發表動物實驗的研究者預測，電子煙對人體的傷害將是「非常鉅大」，長期使用恐引起很多癌症。

電子煙在美國

美國官方調查顯示，2018年美國有20.8%的高中生和4.9%的初中生都在使用電子煙，這相當於是360萬青少年煙民。而今年的數據則是超過25%的高中生都在抽電子煙，比去年進一步增長。

美國是目前全球最大的電子煙市場，去年電子煙銷量高達70億美元，而青少年濫用電子煙已經成為美國社會的一個瘟疫。從某種程度上來說，這個問題甚至比濫用鴉片類止痛藥更嚴重，直接危害的是美國的未來。

美國衛生部長去年曾宣佈，未成年人吸食電子煙已經成為了一種流行疾病。此外，隨著人們對電子煙所引起的疾病的擔憂日益增加，疾病控制和預防中心等組織也警告人們應該完全停止使用電子煙。 美國衛生部部長阿薩爾(Alex Azar)隨後也表示，FDA很快就會出台監管政策，計劃在美國線上線下全面禁售水果、薄荷以及其他吸引青少年的新奇口味電子煙產品。他提到，美國已經有500萬青少年在吸電子煙，這是一個令人警惕的趨勢。

這種青少年濫用電子煙的情況讓美國健康部門倍感憂心。實際上，由於近年來美國各地的嚴格禁煙和限煙措施，美國的煙民人口比例原本呈現出逐漸下降的趨勢(但吸大麻的人數卻在不斷增長)。美國肺髒協會的數據顯示，美國成年人吸煙率已經從1955年的55%降低到15.5%，而高中生的吸煙率從2000年的28%下降到8%。但因為電子煙的泛濫，青少年的尼古丁上癮問題不僅捲土重來，反而比此前更為嚴重。

美國的監管措施

目前許多國家尚無明確針對電子煙的管轄法律，對產品品質、尼古丁含量、銷售管道及缺乏使用者的監控。2014年4月美國食品藥品監督管理局公佈了電子煙按照類似的思路擬議規例。

美國自2019年8月份起接連爆發電子煙導致嚴重肺部疾病，患者的症狀為嘔吐、呼吸急促、胸痛等症狀，情況嚴重者甚至住進呼吸重症加護病房，靠維生設備維持生命。多數肺部病變使用者的電子煙產品含有THC(四氫大麻酚，大麻的主要活性成分)成份。

本年9月2 4日，美國聯邦檢察官已經在加利福尼亞州對備受歡迎的電子煙制造商Juul Labs展開了刑事調查。 目前，在美國已經有包括紐約、密歇根等多個州對電子煙頒佈了禁令。 聯邦對於調味電子煙產品的禁令也在逐漸成型。俄勒岡州、紐約州、堪薩斯州等多個州政府官員也呼籲民眾停止使用電子煙，同時計劃對電子煙採取包括禁售在內的嚴格監管措施。

結語

2018年3月， 美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)、美國心臟協會(American Heart Association)、美國肺髒協會等六大醫學協會聯合起訴FDA，指責後者沒有及時對電子煙的安全和健康進行審核，允許電子煙產品在市場銷售，給美國兒童帶來了健康風險。

電子菸使青少年面臨尼古丁成癮以及受危險化學物質危害的風險，大菸草公司通過有針對性的廣告和誘人的調味吸引新一代人對尼古丁成癮時，我們不能袖手旁觀，不可以再產生「新癮害」。