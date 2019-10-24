西市交通再「添堵」 520浮橋共乘車道關閉3年

（本報訊）日前，520浮橋靠近Montlake路段的共乘車道（HOV lane）宣佈關閉，且將在未來3年內持續施工，直到2023年初才有再度通車可能。

此次封路路段全長1.5英里，早前曾計劃將此段共乘車道改為普通車道供所有駕駛人使用，而突如其來的封路通知，不得不讓每日4千餘車次從共乘車道擠入僅剩的兩條車道中，這將為西市整體交通帶來更大壓力。

華州交通署就封路表示，此次關閉共乘車道是為了給施工人員劃出一個區域，便於建造Montlake Blvd通往浮橋的東向車道。

當局表示，目前尚未有確切數據證實封路對於交通的影響力，但駕駛人通勤時間增長是必然趨勢。截至10月17日下午，西向520交通擁堵甚至已經延伸至I-405高速。

統計顯示，目前使用該路段共乘車道的駕駛人每日約有4,000車次，約佔通行520浮橋總車輛的10%。同時，10條金郡巴士（King County Metro）及6條海灣捷運（Sound Transit）線路使用該車道，日載客數量約為28,000。因此，華州交通署預測每日直接受封路影響的人數將達到4萬人。

雖然從短期來看，此次封路將為本地交通帶來巨大負擔，但交通署方面稱，從長遠角度看，修路將為本地帶來更大便利。全新的交通樞紐站及連接520和Montlake Blvd的立交橋將在此後正式建立。