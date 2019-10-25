涉嫌隱瞞MAX機型安全問題 波音連遭多機構下調評級

（本報訊） 美國聯邦航空局（FAA）10月18日稱，波音公司未及時向監管機構報告其兩名員工在2016年的一段通信記錄。這段記錄表明二人早已知道波音737MAX系列飛機的飛行控制系統存在嚴重問題並選擇隱瞞了情況。

據該消息報導，在FAA批准737 Max機型於2017年投入公眾使用之前，一名波音飛行員已經對該型號的飛行控製程序問題發出了警告。這名飛行員在其中一條信息中表示，名為MCAS的飛行控制系統很難控制。

此外，報告稱，另一名前波音高級飛行員警告一名同事，MCAS系統在模擬器中表現出了攻擊性。據電子郵件顯示，幾個月後，該飛行員要求FAA從培訓材料中刪除MCAS系統相關信息。一些飛行員曾抱怨稱，他們直到第一次墜機後才被告知MCAS系統的存在。

10月21日,波音遭到多家機構下調評級，其中瑞銀和瑞信將波音評級下調至中性。兩家投行都提到與該公司最暢銷的737 MAX飛機相關的風險增加。在最近兩個交易日，波音股價累積下跌逾11%，創10年來最大的兩日跌幅。

瑞信稱，波音隱瞞737MAX飛機存在嚴重問題可能會破壞監管機構和波音之間脆弱的信任，增加政治風險，並有可能損害公眾對飛機的信心，可能有長期需求影響。瑞信將其評級從跑贏大盤降至中性，目標價從416美元下調至323美元。

瑞銀表示，隱瞞行為「增強了人們對不完全披露的感覺，凸顯了不完全披露的可能性，必然危及更多金錢/信任和時間」。因此將波音評級從買入下調至中性，目標價從470美元下調至375美元。

彭博社匯總的數據顯示，波音現在有15個買入、13個持有和2個賣出評級。評級共識約為3.8（5分制），為2017年7月以來最低。