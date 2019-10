海灣人隊3-1逆轉 擊敗洛杉磯入決賽

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 你們中的有些人不太關心選舉。然而大多數人都應遵循共同的原則, 那就是「投票是你應該履行的公民義務」,要在民主國家中行使公民的權利和作用。如果我提出一些令人信服的理由,是否能讓你即知即行呢? 為亞裔美國人的聲音投票 此次大選中競選亞裔的美國人數量驚人, … [繼續閱讀……] about 你應在大選中投票的10個理由