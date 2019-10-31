海灣人隊3-1逆轉 擊敗洛杉磯入決賽

（本報訊） 美國職業足球大聯盟（MLS）西部決賽，西雅圖海灣人（Sounders）3-1逆轉洛杉磯FC奪冠，挺進MLS總決賽。這是西雅圖海灣人4年來第3次闖進MLS總決賽，上一次奪得總決賽冠軍是2016年。

第16分鐘，愛德華·阿圖斯塔（Eduard Andres Atuesta Velasco）任意球敲開西雅圖海灣的大門，洛杉磯FC1-0領先。此後西雅圖海灣人在第22、26分鐘接連進球，2-1實現反超。第64分鐘，Raul Mario Ruidiaz Misitich梅開二度，最終西雅圖海灣人3-1獲勝捧起西部冠軍獎杯。

此次比賽中，前上海申花球員金基熙代表海灣人隊首發打滿全場，在幫助球隊拿到冠軍的同時，也成為打進美職聯總決賽的首個韓國球員。

金基熙也就此創造了韓國球員的歷史，成為首個打進美職聯總決賽的韓國球員，此前，他還在2018年3月成為首個參加中北美俱樂部冠軍聯賽的韓國球員。

金基熙出生於1989年7月13日，曾因2012年奧運會登場4分鐘而被免除兵役而在韓國足壇引起巨大爭議，2016年他以創紀錄的身價從全北現代加盟上海申花，兩個賽季出場46次，打入2球。 2018賽季他加盟了西雅圖海灣人，隨後坐穩了球隊主力中衛的位置。

西雅圖海灣人決賽的對手是亞特蘭大聯vs多倫多的勝者。